Boing kaller inn til stort møte: - Tegn på at problemet snart er løst

Selskapet jobber for å få 737 MAX på vingene igjen.

Møtet er et tegn på at rettingen av programvareproblemet på flytypen snart er ferdig, skriver Reuters , men minner om at myndigheten fortsatt må godkjenne oppdateringen.

I helgen var piloter fra tre amerikanske flyselskaper med på å teste den oppdaterte programvaren, melder CNN. Endringene skal redusere faren for at et datastyrt stabiliseringssystem plutselig sender flyet bratt nedover. Systemet, som kalles MCAS, antas å ha vært en vesentlig faktor da et fly fra Lion Air styrtet i Indonesia i fjor. Det samme systemet mistenkes for å ha ført til flystyrten i Etiopia nylig. Alle om bord mistet livet i de to ulykkene: 189 i Indonesia og 157 i Etiopia.

Onsdagens samling i delstaten Washington er en del av en plan for å nå ut til alle nåværende og fremtidige operatører som bruker 737 MAX, samt de relevante landenes luftfartsmyndigheter, for å diskutere oppdateringer i programvaren og opplæringen, skriver Boeing i en uttalelse.

737 MAX er Boeings mest populære modell, med bestillinger for over 500 milliarder dollar, regnet etter flyets listepris.