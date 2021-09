Boeings Dreamliner-leveranser blir trolig utsatt

Nesten alle Dreamliner-leveransene har vært suspendert i snart ett år, blant annet i perioden fra november i fjor til mars i år, etter at Boeing hadde avdekket produksjonsfeil.

I juli varslet Boeing at selskapet hadde avdekket ytterligere problemer nær flyets neseparti og var i gang med å løse dem.

Ifølge Wall Street Journal møttes Boeing og representanter for luftfartstilsynet Federal Aviation Administration (FAA) i august, men partene klarte ikke å enes om en metode for kvalitetssikring for Dreamliner-flyet.

– FAA fortsetter kontakten med Boeing mens selskapet arbeider for å vise påliteligheten i dets foreslåtte metoder for inspeksjon av 787-fly som ikke er blitt levert. FAA kommer ikke til å stille seg bak inspeksjonene før våre sikkerhetseksperter er fornøyd, heter det i en uttalelse fra FAA til nyhetsbyrået AFP.

Boeing lover å fortsette arbeidet med å gjenoppta leveringene og varsler i en uttalelse at det vil bruke all tid som trengs for å sikre at alle standarder oppfylles.

De siste problemene med 787-flyet, markedsført som Dreamliner, finner sted etter at 737 MAX-modellen ble satt på bakken i 20 måneder etter to flystyrter som tok til sammen 346 liv i 2018 og 2019.