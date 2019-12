Boeing innstiller produksjonen av MAX-flyene

Boeing er USAs viktigste eksportør av industriprodukter. Flytypen 737 MAX, som produseres i Renton utenfor Seattle, er selskapets viktigste fly.

Flere hundre MAX-fly hos flyselskaper verden over, ble satt på bakken etter at et fly tilhørende Ethiopian Airlines styrtet i mars. I fjor høst styrtet samme type fly i Indonesia.

Etterforskerne mener at feil ved manøvreringssystemet MCAS bidro til ulykkene. Flere lands luftfartsmyndigheter, med amerikanske FAA i spissen, har nedlagt flyforbud inntil Boeing kan dokumentere at feilene er utbedret.

Har fortsatt

Til tross for flyforbudet har Boeing fortsatt produksjonen av 737 MAX. Om lag 400 nye fly står nå på lager, opplyser selskapet.

Fortsatt vil det trolig ta måneder før FAA innvilger flytillatelse, og Boeing ser seg derfor nødt til å sette videre produksjon på vent.

De 12.000 arbeiderne ved fabrikken i Renton vil inntil videre ikke bli permittert, men vil bli forsøkt flyttet til andre fabrikker i Seattle-området eller satt til å jobbe videre med de 400 flyene som alt er produsert, opplyser selskapet.

Amerikanske tilsynsmyndigheter (FAA) vurderte allerede i fjor å sette noen Boeing 737 MAX-fly på bakken, skrev TU tidligere i år.

Sjokkbølger

Stansen i produksjon og salg av 737 MAX-fly kan komme til å sende sjokkbølger gjennom amerikansk økonomi fordi underleverandørene rammes hardt, skriver New York Times.

Rundt 900 selskap er underleverandører av deler til flyene, og også disse vil bli hardt rammet, sier Joe Schwieterman ved DePaul University.

– Flyselskapene kommer ganske sikkert heller ikke til å betale for flyene de har bestilt, inntil de er godkjent, sier han.

Rammer økonomien

Amerikansk flyindustri omsatte i årets ti første måneder for 960 milliarder kroner, og dette var en nedgang på 17 prosent fra samme periode i fjor.

Richard Aboulafia, som analyserer flyindustrien for Teal Group, tror Boeings problemer kan bidra til å øke USAs fra før store handelsunderskudd med utlandet.

– Dette er landets største eksportprodukt fra industrien, sier han.