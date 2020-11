BMW viser elektrisk scooter

BMW Motorrad, som er BMW-gruppens motorsykkeldivisjon, har avduket det som skal være en kommende elektrisk scooter.

Definition CE 04, som den heter, er foreløpig kun i konseptutgave, men ifølge en ordrik pressemelding ligger den tett opp mot det ferdige produktet. Når det er sagt, så skal vi også passe på å understreke at de ikke med det sier noe som helst om når de ser for seg å sette noe slikt i produksjon.

De lover at dette er en motorsykkel som skal redefinere scooter-segmentet. Det er store ord, og det gjenstår selvsagt å se om det er hold i det. Men konseptet ser i det minste interessant ut.

Definition CE 04 hevdes å være både et kjøretøy og et kommunikasjonsmiddel.

Til forskjell fra tradisjonell scooterdesign har man ikke en plate foran hvor man kan sitte med føttene samlet.

Hinter om kort rekkevidde

Siden BMW mener at en scooter først og fremst er et urbant kjøretøy, og lang rekkevidde ikke er spesielt viktig, så har de fokusert på å gjøre den mest mulig praktisk. De skriver at den typiske scooterføreren kjører 12 kilometer om dagen. Vi får anta at det ikke er en indikasjon på den faktiske rekkevidden.

At den er elektrisk åpner for en del nye muligheter. Her er batteripakken plassert i bunnen av rammen, og takket være en kompakt elektromotor kan resten av rammen romme oppbevaring. Her skal det for eksempel være mulig å låse hjelm og hansker inn i et oppbevaringsrom slik at du slipper å ta det med deg eller å ha en boks til dette bakpå.

Den lave batteriplasseringen gir også et lavt tyngdepunkt, som skal gi kvikke og stabile kjøreegenskaper.

Stor skjerm

BMW har laget en kjørejakke med markeringslys integrert. Foto: BMW

Når det gjelder kommunikasjonsegenskapene trekkes den 10,25 tommers store skjermen spesielt frem. Dette skal være den største skjermen i scootersegmentet.

Denne skjermen gir tilgang til navigasjon og underholdning, omtrent som i en bil. Og det er selvsagt mobiltilkobling.

Nøyaktig hvordan dette gjør scooteren til et banebrytende kommunikasjonsmiddel går ikke tydelig frem av pressemeldingen.

De har utviklet en spesiell jakke som skal selges sammen med scooteren. Den har kjørelys integrert i stoffet slik at du skal være synlig i trafikken. I jakken er det også integrert en trådløs mobillader i innerlomma.

Som nevnt gir ikke BMW noen indikasjon på når vi får se denne scooteren i trafikken, ei heller noen tekniske spesifikasjoner.

Det finnes for øvrig allerede elektriske scootere, både i mopedvarianter og som krever motorsykkelsertifikat. Flere tradisjonelle motorsykkelprodusenter har også indikert at de vil introdusere elektriske motorsykler.

Harley Davidson Livewire er et eksempel. Denne koster fra 320.000 kroner i Norge.