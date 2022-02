BMW-sjefen advarer mot å kutte forbrenningsmotoren

BMW-sjef Oliver Zipse mener markedet ikke er klart for å kutte ut forbrenningsmotoren. Han advarer mot et forbud, og at dette kan sette tysk bilindustri i en knipe.

Zipse skal ha lagt frem sitt synspunkt i et lukket møte med den parlamentariske gruppen til det bayerske partiet CSU i Forbundsdagen, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Til tross for at elbiler er et markedssegment i sterk vekst i Europa og Tyskland, skal Zipse ha påpekt at det største segmentet fremdeles er biler med forbrenningsmotor, både i Europa og ellers i verden.

Verden må få tid til omstillingen

Han advarte politikerne om at å forby forbrenningsmotoren i Europa i løpet av de neste ti årene kan få store konsekvenser. Selv om elbilsalget øker på kontinentet, selges det få elbiler andre steder i verden.

Om europeiske bilprodusenter skal legge ned produksjonen av forbrenningsmotorer, betyr det ifølge Zipse at andre aktører i andre deler av verden kan ta over slik produksjon for å dekke etterspørselen i andre markeder.

Argumentet er at resten av verden må få tid til å omstille seg til elektrisk mobilitet før tysk bilindustri for alvor kan vurdere å kutte ut forbrenningsmotoren. Det vil være det beste for industrien og klimaet.

Ønsker satsing på syntetisk drivstoff

I møtet skal CSUs leder ha advart mot et ensidig fokus på elbiler og å kutte forbrenningsmotoren av ideologiske grunner. Han skal ha foreslått at forbrenningsmotoren må utvikles med tanke på å bli klimanøytral, ved å ta i bruk syntetiske drivstoff.

Syntetisk drivstoff, eller e-fuels som det også kalles, er drivstoff produsert av hydrogen og karbondioksid. Om hydrogenet fremstilles via elektrolyse og ved bruk av fornybar energi og karbondioksidet hentes fra atmosfæren vil det være klimanøytralt.

Produksjonen er imidlertid svært energikrevende, og gjør at det ikke kan konkurrere med fossilt drivstoff på pris i dag.

Ifølge en livsløpsanalyse fra the International Council on Clean Transportation (PDF) vil en bil som kjøres på syntetisk drivstoff kreve seks ganger så mye energi som en tilsvarende elbil, og dobbelt så mye energi som en tilsvarende hydrogenbil. Produksjon av syntetisk drivstoff har en kostnad på om lag 30 kroner mer per liter enn tilsvarende fossilt drivstoff.

Det estimeres at produksjonsvolumet av syntetisk drivstoff vil være rundt en milliard liter dieselekvivalenter i 2030, med en femdobling ti år senere, ifølge analysen.