BMW lanserer elektrisk 3-serie for Kina

BMW har lansert sin 3-serie som elbil. Inntil videre er den kun tilgjengelig i Kina, og det er i dag ingen informasjon om hvorvidt den vil bli tilgjengelig i Europa.

Modellen heter forvirrende nok BMW i3 eDrive35L, og ut over navnet er det lite som minner om den lille bybilen BMW i3 her. Bilen er en firedørs sedan med lengde 4,87 meter og akselavstand på 2,96 meter.

Bilen er skreddersydd for det kinesiske markedet, skriver BMW i en pressemelding. Der er det særlig populært med lengre varianter av bilene som selges i Europa, og i3 eDrive35L har 11 centimeter lengre akselavstand enn en standard 3-serie.

Motoren er på 210 kilowatt, og batteriet på 70,3 kilowattimer med 66,1 kilowattimer tilgjengelig. Rekkevidde hevdes å være 526 kilometer etter den kinesiske CLTC-kjøresyklusen. Nykommeren kan hurtiglades med inntil 95 kilowatt.

Bilen er basert på fossilvarianten av 3-serien. Foto: BMW

Deler drivlinje med andre BMW-elbiler

Bilen er utstyrt med siste generasjon elektrisk drivlinje fra BMW og deler dermed mange komponenter med iX3, i4 og iX. Den har også siste utgave av BMWs programvare, BMW OS8.

Nykommeren kommer i salg i mai og skal produseres i fabrikken til BMWs fellesforetak med bilprodusenten Brilliance i Shenyang. Prisen er ikke offentliggjort.

Så er selvsagt spørsmålet om BMW også planlegger en elektrisk 3-serie for Europa. Om vi skal våge oss på å spekulere, vil vi tro svaret er ja. BMWs uttalte strategi for elektrifisering er å tilby alle drivlinjer på sine modeller. Det betyr nødvendigvis at også 3-serien må tilbys som elbil før eller siden.

Denne strategien har gitt oss biler som i4 og iX3, som begge er tilgjengelige også med forbrenningsmotor. Hvorvidt akkurat denne bilen som er presentert i Kina vil dukke opp i Europa, og når det eventuelt skjer, er inntil videre uklart.

BMW skal for øvrig lansere sin elektriske 7-serie kalt i7 i år, samt den elektriske små-SUV-en iX1. Neste år skal 5-serie lanseres som elbil under navnet i5.