BMW i4 kommer tidligere enn planlagt

BMW melder at de er klare til å rulle ut sitt nye operativsystem, BMW Operating System 8, i år. Det nye systemet leveres først med BMW iX, og hevdes å være det kraftigste databehandlingssystemet BMW har utviklet.

Det støtter blant annet oppdateringer over internett, slik som etter hvert har begynt å bli vanlig på moderne biler.

Operativsystemet er grunnsteinen i BMWs infotainmentsystem, som kommer i siste utgave i den kommende modellen iX. Her skal det bli flere muligheter for å kjøpe nye funksjoner til bilen via infotainmentsystemet. Det skal være mulig både å abonnere på funksjoner og tjenester, eller å kjøpe dem direkte.

Det er en lignende modell som vi har sett hos for eksempel Audi, kalt Functions on demand, hvor du kan kjøpe parkeringsassitent eller oppgraderte funksjoner til bilens lykter.

BMW i4 er en firedørs sedan. Foto: BMW

BMW i4 får 590 kilometer rekkevidde

Dagens største BMW-nyhet er likevel at modellen i4 lanseres tre måneder før planlagt. Dermed kommer det to helt nye elbilmodeller fra Bayern i år.

Bilen skal produseres i München i år. De er imidlertid ikke spesifikke når det gjelder lanseringstidspunkt.

De viste imidlertid frem et bilde av den kommende modellen, som er en firedørs sedan. Bilen dår rekkevidde på inntil 590 kilometer, og en motoreffekt på 390 kilowatt. Det skal ta den fra null til hundre på rundt fire sekunder.

i4 skal for øvrig også lanseres i M-utgave, som vil si at den får ekstra frisk ytelse.

Mer informasjon om i4 kommer i løpet av noen uker, skriver BMW i pressemeldingen.

Alle modeller blir elbiler

Videre gjentok BMW at de har planer om å tilby elbilvarianter i alle segmenter, som betyr at du i årene som kommer vil kunne velge for eksempel 5-serien eller 7-serien som elbil eller fossilbil. Strategien er å tilby alle drivlinjer, slik at kundene kan velge den de mener passer eget behov best.

De forventer at over 50 prosent av alle biler de selger i 2030 vil være rene elbiler.

I denne prosessen girer BMW ned egen forbrenningsmotorproduksjon i München. Frem mot 2024 skal produksjonen av slike motorer flyttes til Steyr i Østerrike og Hams Hall i Storbritannia. Dette skal skje gradvis. Produksjonen i München skal fokusere på elbiler.

Fra 2025 går BMW over i sin tredje fase i overgangen til elektrisk mobilitet. De skal da ha en helt ny IT- og programvarearkitektur, en ny generasjon elektrisk drivlinje klar, og et system som sørger for at bilene er bærekraftige over hele livssyklusen.

Neue Klasse

Bilene som kommer ut av denne transformasjonen betegnes som «Neue Klasse», eller «den nye klassen» på norsk. BMW hevder at disse bilene vil gjøre at BMW allerede i midten av tiåret vil ha biler som viser hvordan mobilitet ser ut i 2030.

Designmessig vil disse bilene skille seg en del fra dagens, ved at aerodynamisk design vil være i fokus. Det fordi det først og fremst er elbiler BMW ser for seg å produsere. Da er det viktig å holde forbruket så lavt som mulig. Målet er å lage biler som har samme rekkevidde og produksjonskostnad som dagens fossilbiler.

BMW skal produsere sportslige såkalte M-varianter av disse Neue Klasse-bilene, skriver de i pressemeldingen.

Den tredje fasen i BMWs elektrifiseringsplan starter rundt 2030, når BMW forventer å levere en elbilvariant av alle sine modeller. På dette tidspunktet forventer de at det vil gå 10 millioner helelektriske BMW-er på veiene verden over.

Mini blir rent elbilmerke

Mens BMW ikke er helt klare for å bli helelektriske med det aller første, er historien en litt annen for Mini, som BMW også eier.

Dette merket skal være helelektrisk innen 2025. De forventer da å ha lansert sin siste Mini med forbrenningsmotor. Innen 2027 antar de at halvparten av alle solgte Mini-er er elektrisk, og at hele produktutvalget er rene elbiler om en ti års tid.