Blåskjellene endrer seg og forsvinner. Forskerne kaller det et mysterium

Havforskningsinstituttet har de siste årene fått mange henvendelser om blåskjell som forsvinner eller dør. Forskerne kaller det hele et mysterium.

De forsvinner, de endrer gyting, de forflytter seg, og utbredelsen har endret seg. Det foregår mystiske ting med blåskjellene som forskerne ikke finner svar på.

– Vi sitter faktisk og ser på et fenomen i naturen som vi ikke helt klarer å forklare. Det er et mysterium hvor det rapporteres fra mange steder at blåskjellene forsvinner, og at de endrer atferd, uten at vi finner en felles forklarende faktor, sier seniorforsker Stein Mortensen ved Havforskningsinstituttet.

Ifølge Mortensen har trykket av henvendelser pågått siden 2011.

– De fleste henvendelsene kommer fra folk som pleier å høste blåskjell til eget bruk, men også blåskjelldyrkere har tatt kontakt med oss, sier forskeren.

Vintermysterium

Vintrene 2009–10 og 2010–11 var kalde, og sjøisen tok livet av mange skjell. Mortensen var da sikker på at skjellene ville komme raskt tilbake.

– Jeg husker dette svært godt. Store deler av kysten var islagt, og blåskjellene døde da det var så kaldt, men vanligvis skal de komme tilbake. Mange steder skjedde det imidlertid ikke, sier Mortensen.

Internasjonalt problem

I Frankrike, Nederland og Skottland har det vært tradisjon for dyrking av blåskjell, og her meldes det også om unormalt høy dødelighet de siste årene.

I Frankrike tror forskerne at dødeligheten kan skyldes sykdom. Men i Nederland og Skottland er det ikke funnet noen klar grunn til hvorfor blåskjellene dør.

– Dette er en langvarig trend, noe vi ser i rapporter fra utlandet også. Det som er merkelig, er når de dør helt plutselig. I tillegg får vi rapporter om at døden plutselig skjer flere steder, noe som gjør det hele ekstra underlig, sier Mortensen.

Ukjent årsak

Mortensen forklarer at de så langt ikke har klart å finne en årsak.

I et notat fra instituttet blir det lagt fram flere teorier for endringen:

Det blir blant annet pekt på miljøendringer som en mulig forklaring. Det er imidlertid ikke noe vitenskapelig arbeid som beviser dette. Videre blir sykdommer lansert som en teori på den akutte dødeligheten, uten at dette gir en forklaring på den langvarige trenden.

– Om det forverrer seg, blir det først og fremst et problem for dem som dyrker blåskjell. Men det er viktig å huske at blåskjell en nøkkelart i økosystemet, noe som gjør at vi må være obs på dette problemet, sier Mortensen.