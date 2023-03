Blåser luft ned i vannet for å få fart på båten

Luft er sterkt undervurdert i vannet, mener sjefen i selskapet SESX Marine Technologies. Carl Fredrik Rehn er utdannet sivilingeniør i marinteknologi med påfølgende doktorgrad, og han har jobberfaring fra MIT – der han arbeidet med raketter. Nå handler alt om å få redusert energi-forbruket til båter og skip. Spesielt mindre båter til fritid og yrkesbruk, som nå skal elektrifiseres. Her er vekten på batteriet en stor utfordring som reduserer kjørelengden.

Teknologien de utvikler, er ikke begrenset til små elbåter. Den kan også brukes på store tank- og konteinerskip. De vil få en reduksjon på rundt 20 prosent av drivstofforbruket.

Det er to måter å løse problemet på, mener Rehn. Du kan løfte hele båten ut av vannet med foiler som har svært liten flate i vannet, eller du kan redusere friksjonen mellom skrog og vann med luftbobler. Den første metoden er veldig kostbar og krever helst skrog i karbonfiber, men den siste er potensielt ikke særlig mye dyrere enn vanlige båter.

Teknologien SESX utvikler, er basert på en ny skrogtype som er en slags lett katamaran med flat bunn. En vifte pumper luft ned, slik at skroget flyter på mer luft enn vann. Og vips: Skroget hever seg litt mer ut av vannet, og friksjonen går med opptil 70 prosent. Resultatet er at rekkevidden dobles – typisk fra 20 nautiske mil til 40 i litt over 20 knop. Det er mer enn nok for de fleste fritidsbåter, som også kan hurtiglade i mange havner. Spesielt fra svenskegrensen til vest for Kristiansand.

Prisen for 30 til 40 liter bensin i marinaer, som er alternativet, vil nok alene få mange til å tenke at dette er en god idé. Fraværet av støy er nok også noe som vil trekke båtfolket mot elektriske båter. Dette snakker vi med Rehn om i dagens podkast.

