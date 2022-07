Dronen Ehang 216 (i bakgrunnen) har kapasitet til å frakte to passasjerer, slik at helsepersonell mange steder kan komme fram fortere og lettere enn med ambulanse. Dronen er også billigere enn et helikopter. Den lille fraktdronen Falcon står delvis skjult bak Stig Idsal. Foto: James Froment