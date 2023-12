Blackout for Hurtigruteskip i Nordsjøen

MS Maud forlater Florø 20 desember midt på dagen. Hun får tilsynelatende trøbbel like etter klokka 13. Da går hastigheten ned fra 12–14 knop til 6–7 knop. I 18-tida går hastigheten ned til 1–2 knop like nord for Doggerbank. Fra en sørlig kurs, dreier nå skipet nesten 180 grader og ser ut til å drifte sakte mot nord. Skipet skal etter noen timer å ha fått start på motorene slik at skipet kan holdes opp mot været og vente på bedre vær og komme under slep.

Illustrasjon: Marine Traffic