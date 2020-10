Bjørn Simonsen går fra Nel til Spetalen-selskap: Saga Tankers skifter navn og satser på hydrogen og fornybar energi

Bjørn Simonsen har i årevis vært et viktig ansikt utad for Nel Hydrogen. Nå melder han overgang til Øystein Stray Spetalens selskap Saga Tankers, hvor han blir administrerende direktør.

Tidligere i dag ble det kjent at Saga investerer 55 millioner kroner i hydrogen-selskapet Everfuel, som hittil har vært eid av Nel. Nel skal fortsatt beholde 19 prosent av selskapet.

I en børsmelding sendt ut i ettermiddag varsler styret at Saga Tankers skifter navn til Saga Pure, og at de skal legge fram en investeringsstrategi innen fornybar energi. De skal også trekke seg ut av alt som ikke er kjernevirksomhet.

Tjente på Nel

– Saga ser store muligheter i investeringer i fornybar energi. Vi har bred erfaring fra å utvikle selskaper innen dette feltet, for eksempel fra Nel, som er en global markedsleder innen hydrogenteknologi, sier styreleder Martin Nes i en børsmelding.

Øystein Stray Spetalen var tidligere eier av Nel, men solgte seg ut i 2017 med en gevinst på 177 millioner kroner, ifølge Finansavisen.

Bjørn Simonsen tiltrer som CEO 1. desember i år. Han er i dag direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Nel, hvor han har vært sentral siden 2014. Simonsen er sivilingeniør (Energi og miljø) fra NTNU.

– Bjørn er en av de mest kunnskapsrike og respekterte personene i hydrogenindustrien, sier Nes i børsmeldingen.

Grønt hydrogen til tungtransport

– Jeg har jobbet med Øystein Stray Spetalen og Martin Nes siden fornyelsen og den tilhørende børsnoteringen av Nel. De var aktive styremedlemmer i Nel i flere år, og jeg ser fram til å gå inn i Saga sammen med dem, for å skape verdier for våre eiere ved å utvikle og investere i selskaper innen fornybar energi og hydrogen, skriver Simonsen i meldingen.

Espen Lundaas, dagens konsernsjef i Saga Tankers, blir finansdirektør i det «nye» selskapet.

Everfuel er et fullintegrert hydrogen-selskap som sikter seg inn mot grønt hydrogen til tungtransport i Europa. Everfuel varslet i dag at de ønsker å noteres på Merkur Market på Oslo Børs.

Selger drilling-aksjer — og Valhall arena

I børsmeldingen varsler Saga at de vil trekke seg ut av følgende investeringer:

Eierskapet i Vallhall arena (55 prosent) skal selges til Tycoon Industrier for 120 millioner kroner.

105.846.245 aksjer i S.D. Standard Drilling legges ut for salg

Andre investeringer verdt 32 millioner kroner vil bli solgt

Saga skriver at de fortsatt vil være investert i Vistin Pharma som produserer metformin, som blant annet brukes til behandling av diabetes.

Styret skriver at det snart vil bli kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling, hvor blant annet navneskiftet vil bli behandlet.

Nel: Glad for at han går til eks-investor

I en børsmelding fra Nel skriver CEO Jon André Løkke at han er lei seg for at Simonsen slutter i selskapet.

– Det har vært en glede å jobbe med Bjørn i disse årene. Gjennom sin viktige rolle har han vært en sterk forkjemper og talsperson både for Nel og for hydrogensamfunnet. Selv om vi er lei oss for at han slutter, er vi glade for at han går til vår tidligere investor, som utviklet Nel og tok det på børs i 2014, og som slik var utslagsgivende for Nels tidlige suksess, skriver Løkke.

– Med tanke på Saga Pures fokus kommer vi kanskje til å gå inn i prosjekter sammen i frem, og vi ønsker Bjørn alt det beste i hans fremtidige arbeid, sier Løkke.