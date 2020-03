Bilsalget synker, elbilandelen stiger

Ferske tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken forteller at det ble registrert 10.346 nye biler i Norge. Det betyr at vi kjøpte 760 biler færre enn i tilsvarende periode i fjor, noe som tilsvarer en nedgang på 7 prosent.

En av to var elektrisk

Men om bilsalget synker, så øker andelen av nullutslippsbiler. I februar ble det satt skilter på 5145 nye personbiler uten utslipp, det er 14 prosent flere enn tilsvarende periode i fjor. Det betyr at andelen av solgte personbiler med kun elektrisk drift i februar på 50 prosent. Det er en økning i forhold til januar i år (44 prosent), men noen ny toppnotering er det ikke. I mars 2019 var andelen nullutslippsbiler på 58 prosent. Da snakker vi elektriske biler – det ble ikke registrert noen hydrogenbiler i februar.

Også innen elektriske varebiler skjer det ting. I måneden vi nylig forlot ble det registrert 198 elektriske varebiler. Det er 66 flere enn i samme periode i fjor, altså en økning på nøyaktig 50 prosent.

Audi selger nesten bare Etron

Akkurat som i januar, var det Audi Etron som solgte mest - landets Audi-forhandlere var travelt opptatt med å skru skilter på hele 1171 nye Etron i februar. Ettersom Audi solgte 1243 biler totalt, betyr det at tyskernes elektriske SUV sto for over 94 prosent av salget. Faktisk solgte Etron over 50 prosent mer enn nestemann på listen, konsernkollega VW Egolf (760 biler) – til tross for at denne utgående modellen leveres til gode priser for tiden. På tredjeplass ligger en annen bil som nettopp har fått kraftige priskutt: Nissan Leaf (484 biler).

Tesla har forsvunnet

Kun 87 nye eksemplarer av Tesla ble registrert i februar, og det tallet inkluderer samtlige tre modeller. Dermed er ingen av Teslas ulike modeller inne på topp 20-listen. Det er en annen verden enn i fjor, da 1091 nye Tesla kom ut på landeveien i februar. Måneden etter, altså mars 2019, solgte Tesla hele 5315 eksemplarer kun av Model 3. Men man skal ikke være overrasket hvis Tesla-leveransene tar seg opp i inneværende måned, før kvartalsslutt.

Svært lav bensinandel

Også hybridbiler klatrer på statistikken. 3047 nye personbiler med hybriddrift ble solgt i februar, det er en oppgang på 16 prosent. Markedsandelen på disse bilene var 29,5 prosent, en oppgang fra 24 prosent i samme periode i fjor. Dette inkluderer imidlertid hybrider som ikke kan lades med strøm.

11 prosent av februars nye biler hadde kun dieselmotor. Oppsiktsvekkende nok er under 10 prosent av de nye personbilene solgt i februar utstyrt med kun bensinmotor. I antall biler er salget av bensinbiler mer enn halvert fra februar fjor, da andelen var på 19 prosent.

Gledelig nok er også CO2-utslippet på vei ned. Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra personbilene registrert i februar er 47 g/km, noe som er en nedgang på 17 g/km i forhold til februar 2019.