Bilprodusentene henger etter – når ikke utslippsmålene

Det framgår etter at det europeiske miljøbyrået EEA har rapportert tallene fra 2019. Nå oppfordres medlemslandene til å innføre flere insentiver for å kjøpe renere biler.

Karbondioksidutslipp fra biler må gå ned for at EU skal oppfylle de strenge målene som er satt i Parisavtalen. Ifølge de siste tallene fra EEA går utviklingen i feil retning. I stedet for å gå ned, økte gjennomsnittlige utslipp fra nye biler i 2019.

Når målet – men øker

I fjor landet utslippene av nye biler i EUs medlemsstater, så vel som Storbritannia, Island og Norge på 122,4 gram karbondioksid per kilometer. Et tall som absolutt oppfyller kravet i 2019 på 130 g/km – men det var en økning på 1,6 g/km sammenlignet med året før.

Og det kan bli et tøft 2020, når utslippene må gå betydelig ned og målet (for noen produsenter individuelt tilpasset) er på 95 g/km – ellers venter store bøter.

Ifølge miljøbyrået er en medvirkende årsak til økningen i utslippene at SUVer har blitt så populære.

I dag utgjør biltypen 38 prosent av registrerte nye biler, og at de relativt ordinære bilene har høyere vekt, dårligere aerodynamikk og ofte kraftigere motorer, motvirker utslippsreduksjonene.

I gjennomsnitt slapp SUVene ut 134 gram CO 2 /km.

Elbilene utgjorde 3,5 prosent

Tallene viser også at ladbare biler sto for 3,5 prosent av salget i 2019, men det store salget var isolert til noen få markeder. For å nå målene, må utbredelsen av elektrifiserte kjøretøy øke i alle deler av EU.

Dette var noe bilindustriens interesseforening Acea sa allerede i fjor høst.

– Når vi presser på for en overgang til utslippsfri mobilitet, må vi sørge for at ikke noe land eller borger blir etterlatt, sa generaldirektør Eric-Mark Huitema i Acea.

EU-kommisjonen har tidligere bedt medlemslandene om å gjennomgå sine strategier for insentiver. Men siden koronapandemien har sendt bilsalget i fritt fall, spiller kanskje disse en mindre rolle. Miljødirektoratet er imidlertid tydelig i sin omtale, som kan kan se som en oppfordring til at noe må gjøres:

– Null- og lavutslippskjøretøyer må komme ut mye raskere over hele Europa for å oppnå de strengere målene som vil begynne å gjelde fra 2020, skriver byrået.

Artikkelen ble først publisert av NyTeknik.se.