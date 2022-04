Biden vil legge til rette for hjerneflukt fra Russland

Biden har oversendt et forslag til Kongressen der han ber om at det lempes på dagens visumregler som krever at forskere som ønsker opphold i USA må ha en amerikansk arbeidsgiver eller sponsor, skriver The New York Times.

Biden ønsker at dette kravet oppheves de neste fire årene, men det understrekes at tilbudet om visum bare skal gjelde for russiske statsborgere med master- eller doktorgrad innen tekniske fag som kunstig intelligens, atomteknologi eller kvantefysikk.

USA vil ha alt å tjene på dette, mens Russland vil ha alt å tape, heter det i forslaget.

De fleste slike visum går i dag til forskere fra India, men rundt 1.800 russere årlig har også fått slike visum, vel å merke dersom de har hatt amerikanske sponsorer.