Bezos-støttet fusjonskraftverk skal bygge pilotanlegg i England

Det skriver Bloomberg Green i dag. Byggingen skal starte neste år i nærheten av Culham Centre for Fusion Energy i Oxfordshire, som er et knutepunkt for fusjonsforskning.

Der ligger også the Joint European Torus (JET), et prosjekt som har pågått i over 40 år. Dette prosjektet skal trappes ned når ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) starter testingen i Sør-Frankrike i 2025. Da skal også den britiske statsstøtten sluses dit.

Den britiske regjeringen har et mål om et fungerende fusjonskraftverk basert på ITERs design innen 2040. Også General Fusion har fått støtte fra den britiske regjeringen, men beløpet er ikke kjent. De samlet også nylig inn 100 millioner dollar fra sine investorer, som inkluderer Amazon-eier Jeff Bezos.

TU skrev om prosjektet i 2016, da en representant fra en av investorene, Business Development Bank of Canada, besøkte Oslo.

Skal være støtte for sol og vind

Chris Mowry er direktør i General Fusion. Han var tidligere ingeniør i General Electric. Foto: Tim Howard

Mens ITER ser for seg reaktorer som kan gi over 1000 megawatt strøm hver, skal General Fusions reaktor produsere bare 115 megawatt. Det er ikke nok til å forsyne en storby, men nok til å stabilisere et kraftnett fylt med væravhengig sol- og vindkraft.

– Det er det ømme punktet for distribuert energi, sier toppsjef Chris Mowry i General Fusion.

Bloomberg skriver at både JET og ITER stammer fra et design som først ble testet i Sovjetunionen. Lasere og kraftige elektromagneter er plassert rundt en supernedkjølt, smultringformet kontainer som skal holde på den ekstremt varme plasmaen som brukes for å få atomkjerner til å fusjonere.

General Fusions reaktor bruker derimot magnetfelt til å komprimere et hydrogen-mål omgitt av en flytende vegg av smeltet metall. 500 synkroniserte stempler som omgir en sylinder, skyter mellom seks og 60 ganger i minuttet. Varmet fra plasmaet overføres til metallet, hvor det blir ført inn i turbiner som produserer strøm.

Fisjon og fusjon

Mens en tradisjonell fisjonsreaktor splitter atomer, prøver fusjonsreaktoren å binde atomene sammen ved hjelp av temperaturer som er ti ganger varmere enn sola. Det frigjør store mengder karbonfri energi, uten atomavfall.

Statlige laboratorier har prøvd å bygge lønnsomme fusjonsmaskiner i mer enn et halvt århundre, men ikke alle fysikere har tro på at det er mulig. Nå har private investorer kommet på banen, og General Fusion er ett av om lag 25 oppstartsselskaper som har kastet seg på kappløpet.

IAEA: Vi nærmer oss målet

Rafael Mariano Grossi, som er generaldirektør i det internasjonale atombyrået (IAEA), mener man nå nærmer seg dette målet raskt.

– Det er på tide å avvise idealet om at fusjonskraft er en akademisk bragd i jakten på en energi-enhjørning, sier Grossi til Bloomberg.