Betydelig lavere biltrafikk i de største byene

– Vi har foreløpig tall til og med torsdag 12. mars. Trafikken går litt ned hele uka, men det er først og fremst fra onsdag vi ser en større nedgang. Torsdag var nedgangen sterk, både sammenlignet med tall fra forrige torsdag og samme ukedag for ett år siden, sier direktør for transportutvikling i Statens vegvesen, Per Roald Andersen, i en pressemelding.

Tallene for fredag vil ikke være tilgjengelige før førstkommende mandag. Da vil man også kunne se tallene fra hyttetrafikken ut av byene. Flere fjellkommuner har slitt med at folk har ankommet i stort antall til tross for at helsemyndighetene har bedt folk om å unngå fritidsreiser i forbindelse med koronaviruset.

Torsdag kom regjeringen med kraftige tiltak i forbindelse med koronaviruset, og det er derfor naturlig å sette nedgangen i trafikken i sammenheng med dette.

Sammenligner vi torsdag 12. mars med torsdag 14. mars i fjor er nedgangen størst i Trondheim, med nesten 12 prosent, fulgt av Bergen med 9 prosent, Nord-Jæren med 8 prosent og Oslo-området med knapt 7 prosent.