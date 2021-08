Bergen Engines selges til britisk konsern

Britiske Rolls-Royce har valgt Langley Holdings som kjøper av Bergen Engines. Tidligere i år ble salget til et russiskkontrollert selskap stanset.

Langley Holdings bekreftet tirsdag at de har signert kjøpsavtalen, men pressemeldingen ble senere fjernet, skriver BT/E24.

Salget ble senere på kvelden bekreftet av Rolls-Royce i en pressemelding.

Prislappen for motorvirksomheten er 63 millioner euro. Det tilsvarer drøyt 655 millioner kroner.

– Dette markerer begynnelsen på en ny æra for Bergen Engines, sa administrerende direktør Jon Erik Røv i Bergen Engines i meldingen fra Langley, ifølge næringslivsnettstedet.

– Neste del av reisen

– Vi tror denne avtalen vil gi Bergen Engines og dets ansatte en ny eier som kan ta selskapet til neste del av reisen, sier administrerende direktør Warren East i Rolls-Royce i pressemeldingen.

– Vi er glade for å ha kommet fram til en avtale med Rolls-Royce. Oppkjøpet av Bergen Engines er strategisk steg i utviklingen av vår avdeling for kraftløsninger, og jeg ser fram til ta imot de over 900 ansatte i Bergen Engines i vår familiebedrift, sier Anthony Langley, som er styreleder og administrerende direktør i Langley Holdings.

Sikkerhetsårsaker

I mars stanset norske myndigheter salget av Bergen Engines til russiskkontrollerte TMH International av sikkerhetsårsaker. Da var prislappen 1,6 milliarder kroner. Håndteringen av salget gjorde at stortingsflertallet rettet sterk kritikk mot regjeringen i mai.

Av Bergen Engines' rundt 950 ansatte er rundt 650 basert ved hovedkontoret på Hordvikneset i Bergen. Selskapet har laget motorer til en rekke norske forsvarsskip og har vedlikeholdsavtaler med både Forsvaret og flere andre Nato-land, deriblant USA.

Langley Holdings er et industrikonsern med rundt 4600 ansatte. Konsernet har base i England.