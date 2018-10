Bergen bremser cruisetrafikken - vil ha maks tre skip i døgnet

Sammen med Bergen Reiselivslag og Bergen havnevesen ble kommunen i fjor enig om å sette et tak på maks fire skip og 9.000 passasjerer hver dag, skriver Bergens Tidende.

I saken som byrådet legger fram for bystyret onsdag, ønsker de egentlig å redusere dette til tre skip og 8.000 passasjerer per dag.

Ifølge en rapport Menon Economics har laget på oppdrag fra Maritime Bergen, Bergen Næringsråd og Bergen Reiselivslag fremgår det at snittbruken per passasjer i Bergen er 1.090 kroner. Tre prosent står for så mye som en tredel av totalforbruket. Tar man bort denne gruppen, er snittet rundt 700 kroner per person.

Vil heller elektrifisere

Høyre-politiker Charlotte Spurkeland er skeptisk til å begrense antall skip, og er mer opptatt av å få elektrifisert havnen.

SV og MDG vil derimot innføre enda strengere begrensninger enn byrådet. De ønsker et tak på to skip og 5.000 passasjerer daglig.

Den nye rapporten endrer ikke synet til Diane Berbain (SV).

– Nei, ikke i det hele tatt. Det handler ikke om pengene, og Bergen får mange turister som ikke er fra cruiseskip også, sier hun.

– Både utslipp til luft og vann, men også slitasje på byrommet og på kulturminner. Bergen egner seg ikke til masseturisme, og bør satse på kvalitet fremfor kvantitet, mener hun.