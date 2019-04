Bellona-leder vil utvide vernet av Lofoten sørover

Etter at Ap sa nei til oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja, tror Bellona-leder Frederic Hauge at Trænarevet, som ligger lenger sør, blir det neste stridsområdet.

Hauge var en av dem som var tidlig ute med å peke ut Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) som «Den Store Saken», skriver Aftenposten. Når området nå er sikret mot petroleumsvirksomhet, vender han blikket litt lenger sør, mot Trænarevet.

– Mot forskernes sterke anbefalinger ble det likevel gitt tillatelse til å lete etter olje og gass her, sier Hauge og viser til at Olje- og energidepartementet allerede har tildelt lisenser til oljeselskap.

Han peker på at området er en del av det produktive økosystemet knyttet til Lofoten, har svært viktige korallrev, og at havstrømmene i området gjør at et oljesøl med all sannsynlighet vil havne i Lofoten.

– Her skal myndigheter og oljeselskap få merke at motstanden mot å drive prøveboring vil øke jevnt og trutt. Vi vil kjempe for at disse områdene også får den beskyttelsen de fortjener, sier Hauge.