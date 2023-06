Bellona frykter for sikkerheten til de ansatte på Melkøya

Onsdag oppsto det en gasslekkasje på LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest i Finnmark. Lekkasjen ble senere på dagen stanset, og det er uklart når produksjonen kan starte opp. Petroleumstilsynet opplyser til NRK at de vurderer å iverksette gransking. Bellona mener at både Equinor og Petroleumstilsynet tar for lett på sikkerheten ved anlegget.

– Vi mener Petroleumstilsynet er altfor svake i klypa, og at de ikke bør tillate oppstart før Equinor evner å drive anlegget sikkert, sier seniorrådgiver i Bellona, Eivind Berstad.

Alvorlig hendelse

Hendelsen er en av flere alvorlige og uønskede hendelser på Melkøya-anlegget. 4. mai i år ble anlegget stengt ned etter at man fant feil ved en varmeveksler. I 2020 brøt det ut storbrann på anlegget, og det ble driftsstans i 18 måneder – en hendelse Petroleumstilsynet karakteriserte som en av de mest alvorlige i petroleumshistorien.

Berstad mener de ansatte har grunn til å frykte for egen sikkerhet.

– Bare et under at ingen ble skadd

– Det er absolutt grunn til å være bekymret for sikkerheten til de ansatte på Melkøya, det er bare et under at ingen ble skadd i brannen i 2020, sier seniorrådgiveren.

Equinor sier derimot at de ansatte kan være trygge når de går på jobb på Melkøya.

– Vi tar sikkerhet på største alvor, og det ligger til grunn for alt arbeidet vi gjør. Når hendelser inntreffer, har vi prosedyrer som gjør at konsekvensene blir minst mulig, sier pressetalskvinne hos Equinor, Ellen Maria Skjelsbæk.