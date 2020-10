Bellona: Equinor hadde manglet ferskvann til å slukke brannen på Melkøya

– Manglende kapasitet til å slukke brannen raskt på Equniors anlegg og manglende tilgang på ferskvann gjør at utbedringskostnadene etter ulykken blir langt større, sier Bellona-leder Frederic Hauge til NTB mandag etter at det ble kjent at Hammerfest LNG må holdes stengt i ett år etter den alvorlige brannen ved anlegget 28. september.

NTB har forelagt Equinor Bellonas påstander, men kommunikasjonssjef Eskil Eriksen sier selskapet ikke ønsker å kommentere dem eller detaljene Bellona har kommet med.

– Hendelsen er fortsatt under gransking av både Equinor, Petroleumstilsynet og politiet. Det vil ikke være riktig av oss å kommentere omstendighetene rundt brannen før fakta har blitt avklart gjennom de ulike granskingene, sier Eriksen.

Lite ferskvann

I tillegg til de offentlige granskningene har miljøstiftelsen Bellona dypdykket i omstendighetene og gjort sine egne undersøkelser rundt brannen som startet i luftinntaket til turbin 4.

– Etter 30 minutter måtte Equinor gå over til å bruke saltvann i anleggets brannsystemer. I tillegg ble to beredskapsbåter og en større supplybåt brukt til å spyle ned anlegget med store mengder ferskvann, da bedriftens eget system ikke klarte å stoppe brannen, sier Hauge.

Den store varmeutviklingen medførte at man måtte spyle ned store deler av anlegget, også der hvor det ikke brant, for å kjøle ned og hindre spredning.

Trengte båthjelp

Det skal ha blitt brukt saltvann i sju-åtte timer, noe som også skal ha hatt mye mer ødeleggende effekt på elektriske anlegg og instrumenter enn om det hadde vært brukt ferskvann.

Ifølge Bellonas beregninger ble mer enn 50.000 kubikkmeter saltvann spylt over anlegget fra båtene og anleggets egne brannkanoner.

Bellona etterlyser en redegjørelse fra Equinor for de økonomiske konsekvensene av reparasjoner og ett års produksjonstans, og om det i det hele tatt lønner seg å fortsette driften av Hammerfest LNG.

Heller ikke dette ønsker Equinor å kommentere.