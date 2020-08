Bellona, Ap og SV krever svar om ulovlige utslipp

Bellona-leder Frederic Hauge reagerer på at få ulovlige utslipp av råolje og kjemikalier blir politianmeldt. SV og Ap vil følge opp saken på Stortinget.

Det skjer etter at Klassekampen har omtalt at kun elleve av 3.528 utslipp de 15 siste årene er politianmeldt av Miljødirektoratet. Ingen er anmeldt av Petroleumstilsynet.

– Jeg oppfatter dette som en ren legitimering av kriminalitet, også til dels grov kriminalitet, sier Bellona-leder Frederic Hauge til avisa.

– Helt Texas

SVs Lars Haltbrekken varsler at partiet vil sende skriftlige spørsmål om saken til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Det ser ut som det er helt Texas på norsk sokkel for tiden. Gjennom mange år har miljømyndighetene sett gjennom fingrene med en lang rekke ulovlige utslipp. Vi frykter dette har ført til at selskapene tenker det er lett å få tilgivelse for ulovlige utslipp og senere en utvidet utslippstillatelse, uttalte han til NTB søndag.

– Må få klarhet

Aps Espen Barth Eide vil ha olje- og energiminister Tina Bru (H) til å redegjøre for Petroleumstilsynets arbeid.

– Vi må få klarhet i hva regjeringen mener om de tallene som har kommet inn. Det vil være naturlig å følge opp i energi- og miljøkomiteen på Stortinget framover, sier han til Klassekampen.

Seksjonsleder for petroleumsvirksomhet i Miljødirektoratet, Ann Mari Vik Green, har uttalt til Klassekampen at de sjelden er tjent med en anmeldelse. Hun opplyser at direktoratet har flere andre virkemidler mot miljøskadelige, ulovlige utslipp – det viktigste av dem tett oppfølging med selskapet.

– Det er en argumentasjon som gjelder få andre sektorer i samfunnet. Det er sikkert fint med en prat med politiet hvis man har kjørt for fort, men man får bot uansett, sier Bellona-leder Hauge.