Belgia setter NH90-helikoptre på bakken

Norges kjøp av 14 fregatt- og kystvakthelikoptre av typen NH90 er utvilsomt en av de mest problematiske forsvarsanskaffelsene noen gang.

Det stormer rundt helikoptertypen i andre brukerland også. Nå er det Belgia som fra neste uke må sette sine fire NH90-redningshelikoptre på bakken.

Radar som skrur seg av

Belgias NH90-helikoptre, eller Caïman som de kalles der, er i ferd med å overta redningstjenesten etter Sea King.

Men siden 2015 har de ifølge general Frederik Vansina, sjef for det belgiske luftforsvaret, strevd med store problemer med de nye helikoptrene.

Det var den nederlandskspråklige kringkastingskanalen VRT som meldte saken først, og den er senere blant annet plukket opp av Brüssel Times.

– Ved levering ble det klart at det var mye feil. På tre av de fire maskinene fungerer ikke radaren som den skal. Besetningene har rapportert om at den skrur seg av. Det er generelt mange barnesykdommer, sier Vansina.

Belgia har fire NH90n TTH og fire NFH. Bilde: Orban Daniel

Ifølge belgiske medier vil de tre helikoptrene nå være ute av tjeneste i inntil 18 måneder for å få reparert radaren. Det fjerde helikopteret skal til rutinemessig vedlikehold i neste uke.

Forsvarsminister Steven Vandeput uttaler at han er glad de fortsatt har Sea King i beredskap. Som her til lands er dette gamle travere som etter planen skal fases ut i 2019.

For to år siden fikk Norge sin første NH90 med sonar: Her er Forsvarets nye ubåt-jeger

Dystre meldinger

Også Belgia har fortsatt Sea King i drift. Foto: Wikimedia Commons

De siste av mange alarmmeldinger om NH90 her til lands kom i jula, da Kystvakten rapporterte at beredskapen i Barentshavet ikke er forsvarlig fordi de har for få flytimer med helikopter.

– Per i dag har vi ingen tilgjengelig flytid. Både vedlikehold og tid til kompetansebevaring spiser opp tilgjengelig flytid, det er rett og slett mangel på timer for å kunne utnytte helikoptrene operativt, sa kommandørkaptein Morten Nyheim Jørgensen i Kystvakten til Fiskeribladet, ifølge NTB.

Kystvakten har opplevd stadige forsinkelser og bare ett av de nye NH90-helikoptrene i drift. «Det har heller ikke i 2017 vært mulig å etablere en operativ helikopterkapasitet på Kystvaktens fartøy», skriver de i årsoppsummeringen for 2017.

– Dette innebærer at de som ferdes på havet ikke kan regne med at Kystvaktens fartøy har helikoptre som er operative om bord, saJørgensen.

- Skandale

I den såkalte «fregatt-høringen» i februar i fjor beskrev Forsvarssjefen NH90-kjøpet som en skandale, mens forsvarsministeren vurderte å stoppe kjøpet av nye helikoptre til fregattene.

– Det er planlagt nå at man skal ha operative helikoptre i 2020, men det avhenger av at det ikke blir ytterligere forsinkelser eller problemer, sa daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det er mer enn ti år forsinket og betyr at fregattene i en stor del av sin levetid vil være uten en av sine viktigste kapasiteter.

– Dette er en stor tragedie, konstaterte tidligere forsvarssjef Harald Sunde om helikopteranskaffelsen.