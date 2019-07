Bekymrer seg for oljefremtiden

Mellom 2014 og 2017/2018 var norsk og internasjonal oljeindustri gjennom en gedigen omveltning etter det massive oljeprisfallet.

Titusenvis av oljearbeidere, både i leverandørindustri og i oljeselskapene måtte pakke sammen, og gikk rett ut i ledighet.

Men ting er i ferd med å ta seg opp, og etterspørselen etter oljeingeniører begynner å bli større.

Som Teknisk Ukeblad skrev tirsdag har små og mellomstore oljeselskaper – ifølge Norsk Industri – begynt å skru opp lønna for å lokke til seg de beste hodene fra leverandørindustrien.

– En viss kannibalisering registreres, ifølge bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri, Runar Rugtvedt.

– Fremdeles ledige ingeniører

Leder av Nitos fagutvalg for petroleum, Jorunn Birkeland, uttaler til Teknisk Ukeblad at de også registrerer stor etterspørsel etter ingeniører til oljebransjen.

– Det er økende investeringer i petroleumsbransjen og jeg oppfatter at det for tiden er stor etterspørsel etter ingeniører til bransjen.

Birkeland har foreløpig ikke noen konkrete tall å vise til. Men samtidig som det er etterspørsel etter dyktige folk i oljebransjen, er det også utfordringer med sysselsettingen, mener hun.

– Det er fremdeles ledige ingeniører etter krisen i bransjen. Det er viktig å få disse tilbake til arbeidslivet.

– Fall fra 2021

Dessuten mener fagutvalgslederen at det er en grunn til bekymring.

– Det er helt klart en utfordring med å se store svingninger i bransjen, noe som bekymrer Nito.

Organisasjonen viser for øvrig til deres vedtatte politikk, der det vises til oppgang både i 2017 og 2018, men at det også er grunn til bekymring over de langsiktige utsiktene.

– Fra 2021 indikerer prognosen et fall i investeringsnivået. Det er grunn til bekymring over de langsiktige utsiktene. Det er behov for mer aktivitet lenger fram i tid, men de neste store prosjektene mangler. Selv om gigantfeltet Johan Sverdrup gir et visst oppsving på kort sikt, vil vi neppe komme tilbake til oljetoppen på begynnelsen av 2000-tallet, ifølge Nito.

Ingeniørorganisasjonen mener at det blant de store utfordringen for norsk sokkel og næringen i Norge, er at det ikke er funnet ressurser til å opprettholde dagens nivå i olje- og gassproduksjonen etter 2025.

– Vi mener det er viktig at politikerne sikrer tilgang til nytt areal og rammebetingelser som gjør norsk sokkel konkurransedyktig også etter 2022, ifølge Nito.

– Potensial for ny bonanza

De mener at utsiktene fra 2018 og frem til tidlig 2020-tallet gir risiko for en ny smell, der det på den ene siden er store investeringer for øyeblikket, men foreløpig ikke nye funn som kan utvikles utover 2020-tallet.

– Her er det potensial for en ny «bonanza», med en påfølgende bratt nedtur. Det er viktig å unngå de voldsomme svingningene i aktiviteten. Næringen har et ansvar for å holde igjen, fase aktivitet jevnt og unngå uforsvarlige overbud mot hverandre, heter det.

Også Norsk Industri advarer mot det samme.

– Den moderate oppgangsperioden vi er inne i nå, flater ut og det blir tilsynelatende mer krevende tider om to–tre år, ifølge Runar Rugtvedt.