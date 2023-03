Bekrefter oljefunn ved Goliat-feltet

Vår Energi har gjort et oljefunn like nordøst for Goliat-feltet i Barentshavet. Selskapet meldte selv om funnet i Countach-brønnen tidlig i februar, men hadde da ingen beregninger på størrelsen på funnet.

Nå bekrefter Oljedirektoratet funnet, og at det er på mellom 3 og 13 millioner fat olje i det segmentet hvor brønnen ble boret. Operatøren mener potensialet i de andre segmentene er større eller tilsvarende, opptil 23 millioner fat, og vil vurdere å bore en avgrensningsbrønn på et senere tidspunkt.

De vil vurdere å knytte funnet opp mot Goliat-feltet.

– Funnet inngår i rekken av vellykkede letebrønner i Barentshavet de siste årene, inkludert Lupa, det største funnet på norsk sokkel i 2022. Det bekrefter samtidig vår letestrategi og posisjon i området. Vi vil vurdere en mulig kommersialisering og tilknytning av funnet til Goliat, sier Rune Oldervoll, direktør for leting og produksjon i Vår Energi, i en melding.

Miljørestriksjoner

Fordi boreriggen ankom feltet sent i vinter, har det ikke vært mulig for selskapet å gjennomføre det et planlagt sidesteg før de tidsbegrensende borerestriksjonene, basert på miljømessige hensyn, startet 1. mars.

– Vi ser fram til å fortsette undersøkelsen av området rundt Goliat senere, sier Oldervoll.

Goliat er i hovedsak et oljefelt, og frem til Johan Castberg kommer i drift er det det eneste i Barentshavet. Å finne mer ressurser i området har vært viktig for økonomien i utbyggingen, som ble langt dyrere enn det som opprinnelig var planen.

Det er også gass på Goliat-feltet, men per i dag brukes denne kun som trykkstøtte og injiseres ned i reservoaret igjen. Selskapet jobber med å finne en løsning for gassen her, noe som ble aktualisert da de fant mer gass like før jul, i det som var fjorårets største funn på norsk sokkel.

De valgte likevel å gå ut av Barents Blue-prosjektet, hvor en mulig løsning for gassen var å bruke den til å lage blå ammoniakk.