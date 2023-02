Vår Energi har funnet olje i Barentshavet

Vår Energi melder at de har gjort et oljefunn i Countach-brønnen i Barentshavet. Brønnen er boret i lisensen til Goliat-feltet, nordvest for Hammerfest, som så langt er det eneste oljefeltet i produksjon helt nord på sokkelen.

De planlegger nå å bore et sidesteg for å kunne avgrense funnets størrelse. Oppdatert informasjon om hvor hvor store volumer med olje det er snakk om, vil bli publisert når dette foreligger, skriver selskapet.

Det utføres nå omfattende datainnsamling for videre vurdering.

Vår Energi er operatør med en eierandel på 65 prosent, mens Equinor er partner og eier de resterende 35 prosent.

Oljedirektoratet har så langt ikke bekreftet funnet i Barentshavet.

Vår Energi sto for fjorårets største funn, med gassfunnet Lupa, på mellom 57–132 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter med gass. Også dette funnet er gjort i Goliat-området.