Allerede 23. mai ble det offentlig kjent at Norge er blant landene som trapper opp våpenstøtten til Ukraina og donerer artilleri og tilhørende ammunisjon.

Informasjonen kom fra USAs forsvarsminister Lloyd Austin. Men det norske forsvarsdepartementet har konsekvent nektet å kommentere saken, fram til nå.

Nå bekreftes det at Norge har donert 22 M109-skyts med utstyr og reservedeler, samt 155 mm artilleriammunisjon til Ukraina.

Dette er artilleri som har stått lagret etter at det ble erstattet av K9 Vidar i Hæren.

Sterkt etterspurt

Forsvarsdepartementet opplyser at Norge har har bidratt til at ukrainske styrker har kompetanse til å operere skytsene. Opplæringa har foregått i Tyskland.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram karakteriserer dette som et substansielt bidrag, som er sterkt etterspurt av Ukraina.

– De ukrainske styrkene er avhengig av vestlig støtte i form av militært materiell og våpen for å kunne stå imot de russiske angrepene. Ukraina har bedt om denne typen våpenstøtte. Utviklingen av krigen i Ukraina tilsier at det nå er nødvendig å donere også tyngre materiell- og våpensystemer, sier Gram i meldinga.

Russisk angrep

Før Norge bekreftet donasjonen, var det altså kjent helt siden representanter fra 47 land, samt EU og Nato, møttes i den såkalte kontaktgruppen for Ukraina for å diskutere nye våpenbidrag for litt over to uker siden.

Det var i etterkant av videokonferansen at USAs forsvarsminister Lloyd Austin blant annet opplyste at Norge er blant nasjonene som bidrar med artillerisystemer og ammunisjon.

Noen få dager senere omtalte Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov de siste våpenbidragene, og opplyste blant annet at de hadde mottatt de første M109-skytsene og den ukrainske generalstaben har takket Norge for bidraget, ifølge VG.

Tirsdag 7. juni publiserte det russiske forsvarsdepartementets egen tv-kanal Zvezda droneopptak av det skal være tre tidligere norske M109A3GN 155 mm-skyts bli beskutt med artilleri. Russland gjorde et relativt stort nummer av at dette var våpen levert fra Norge.

Sikkerhetshensyn

Regjeringen skriver at de har ventet med å offentliggjøre donasjonen av sikkerhetshensyn.

– For fremtidige donasjoner vil det ikke nødvendigvis bli informert fortløpende, understrekes det.

Forsvarsdepartementet har overfor TU minnet om at Russland tidligere har angrepet vestlige våpenleveranser i Ukraina. Alle opplysninger som kan bidra til å anslå hva som er aktuelt for donasjon, er relevant informasjon for russisk etterretning.

Sammen med annen informasjon og etterretning kan dette bidra til at russerne skaffer seg oversikt over hvor i Ukraina en kolonne med en viss type materiell av en viss mengde befinner seg på et gitt tidspunkt.

Norge har med dette donert våpen til Ukraina i fire omganger. Totalt er det snakk om fire tusen panservernraketter av typen M72 LAW («lightweight antitank weapon»), hundre luftvernsmissiler av typen Mistral og altså 22 M109 artilleriskyts.