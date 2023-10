Bedre enn ventet for Equinor – langt under rekordresultatet i fjor

– Equinor leverte sterke resultater og kontantstrøm i et kvartal påvirket av betydelig lavere gasspriser enn i fjor. God drift bidro til høy oljeproduksjon fra Johan Sverdrup og vår internasjonale portefølje, sier konsernsjef Anders Opedal.

Resultatet ble på 8 milliarder dollar, som er høyere enn ventet.

Det var på forhånd ventet et justert resultat før skatt på 7,6 milliarder dollar i tredje kvartal, ifølge et gjennomsnitt av estimater som Equinor selv har samlet inn.

Høy oljeproduksjon

I tredje kvartal i fjor fikk Equinor et rekordhøyt justert driftsresultat før skatt på 24,3 milliarder dollar. I perioden var særlig gassprisene svært høye. I samme kvartal i 2021 var det justerte resultatet på 9,8 milliarder dollar.

Selskapet skriver i meldingen at de har hatt god oljeproduksjon gjennom kvartalet, samtidig har gassproduksjonen på norsk sokkel blitt påvirket av planlagt vedlikehold og noen utvidede revisjonsstanser på Troll A-plattformen og Nyhamna-anlegget.

Totalt har Equinor levert to millioner fat olje per dag i tredje kvartal. Det er en 12 prosents økning, rapporter de i meldingen.

Equinor tilskriver høy produksjon og effektiv drift av oljefeltene Johan Sverdrup i Nordsjøen, Vito i USA, Peregrino i Brasil og Buzzard i Storbritannia æren for det sterke resultatet.

Rosebank i boks

De startet også å levere olje 20. oktober fra Breidablikk-feltet i Nordsjøen. I meldingen heter det at feltet, som ligger ti kilometer nordøst for Grane, gikk i gang tidligere enn planlagt og hadde lavere utbyggingskostnader enn ventet.

Tillatelsen til å bygge ut Rosebank-feltet, 130 kilometer nordvest for Shetlandsøyene i Storbritannia, er også i boks. Equinor ferdigstilte fem letebrønner til havs, med to drivverdige funn. Totalt pågikk det boring i 12 brønner.

– Vi fortsetter å bidra til energisikkerhet ved å utvikle lønnsomme olje- og gassprosjekter med lave utslipp fra produksjon, sier Opedal.

Også kraftproduksjonen fra fornybare kilder har vært god. Selskapet leverte 370 gigawatt fra sine anlegg - nærmere 30 prosents økning fra samme periode i fjor. Økningen kom i hovedsak fra høyere produksjon fra britiske vindparker og fornybaranlegg i Polen.

Usikkerhet i USA

Energiselskapet skriver at de har hatt god strategisk fremgang på denne fronten. Blant annet har Dogger Bank A-havvindfilet startet kraftproduksjon, og leverer nå til det britiske kraftnettet. Equinor melder også at Hywind Tampen produserer for fult.

Samtidig fikk selskapet tidligere denne måneden avslag på sin forespørsel hos amerikanske myndigheter om å bedre betingelsene for havvindproduksjonen i USA.

DN skriver at Equinor tar nedskrivninger på 300 millioner dollar, tilsvarende 3,4 milliarder kroner, knyttet til havvindprosjektet i USA. Equinor vurderer nå konsekvensene for selskapets prosjekter her, heter det i børsmeldingen.

Planen for utbygging og drift av gassfeltet, Eirin, er også levert. Equinor forventer oppstart i 2025. Eirin skal bygges ut som et havbunnsfelt knyttet opp mot Gina Krog - begge to i Nordsjøen.

– Vi fortsetter omstillingen, med produksjonsstart fra Dogger Bank i Storbritannia - verdens største havvindpark, videre ekspansjon innen landbasert fornybar kraft i Brasil og Polen, og investering i en eierandel i CCS-prosjektet Bayou Bend i USA, sier konsernsjefen og fortsetter:

– Med godkjent plan for elektrifisering av Hammerfest LNG, og oppstart av kraftforsyning fra land til Gina Krog, fortsetter vi å redusere egne utslipp.

Medregnet gasskraftproduksjonen i Storbritannia var samlet kraftproduksjon for Equinor på 883 gigawatt dette kvartalet.