Batteritrøbbel plager Jaguar og Mercedes

Problemer med leveranser av battericeller fra LG Chem gjør at produksjonen av I-Pace får en ufrivillig pause. Bilen bygges hos Magna Steyr i den østerrikske byen Graz, men det er batterileveransene fra Polen som har blitt en stein i skoen for bilprodusenten fra England.

Til electrive.com sier Jaguar Land Rover at produksjonen “måtte reduseres på kort varsel på grunn av en flaskehals i leveransene”. Talspersonen for den britiske bilprodusenten forteller at de nå jobber sammen med batteriprodusenten for å minimere forsinkelser, slik at kunden ikke skal bli mer skadelidende enn høyst nødvendig. I utgangspunktet skal den ufrivillige vinterferien vare en uke.

Bilprodusentene har i stor grad “just in time”-avtaler med sine underleverandører, noe som skal forhindre at bilfabrikkene bruker masse plass på deler og komponenter.

Ifølge electrive er det ikke bare Jaguar som sliter med de polske batterileveransene. Nettstedet sier at også Mercedes har fått lavere leveranser enn bestilt fra batterifabrikken i Wroclaw, men at Mercedes har sikret leveranser fra andre kilder.

Ifølge den tyske næringsavisen Handelsblatt har LG Chem ikke klart å levere nok celler av god, jevn kvalitet til Mercedes. I slutten av januar meldte electrive at mangelfull levering fra LG Chem var en årsak til at Audi har skrudd ned produksjonsraten på E-tron.