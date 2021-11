Bærekraftige kumlokk lager seg ikke selv

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til nettdesk@tu.no

Ulefos leverer kumlokk til hele Norge, og er en av Norges eldste industribedrifter. Jeg og bedriften min er svært opptatt av lover og forskrifter om offentlige anskaffelser. Ulefos sier ja takk til krav om miljøsertifiseringer, avgift på utslippskvoter, krav til minstelønn, god HMS og alt annet som fremmer sunne løsninger for samfunn og menneske. Dette investerer vi villig i, men vi opplever ikke at det offentlige tar dette på alvor når stat og kommune kjøper inn.

I forskrift om offentlige anskaffelser (2016) står det at miljø som hovedregel bør vektes minimum 30 % der det er relevant. Dessverre ser vi sjelden eller aldri at dette blir tatt med i offentlige anbud. Derimot viser undersøkelser at kun ca. 0,4 % av innkjøpene vektet miljø med 30 % eller mer, og kun 14 % definerte grønne løsninger i sine anskaffelser.

Offentlige innkjøp består av godt og vel 600 milliarder årlig, og med landets «feteste» lommebok følger det en enorm påvirkningskraft. Har man 600 milliarder årlig som skal fordeles på ulike leverandører hvert år, er det faktisk du som bestemmer hva vi skal levere. Man kan ikke vedta bærekraftige løsninger eller grønne skifter. Dette krever aktive tiltak og handling, ikke minst fra landets største innkjøper.

Nå må stat og kommune bruke fellesskapets 600 innkjøpsmilliarder strategisk, og be om bærekraftige varer og tjenester i offentlige anbud. Hvis pris fortsatt skal være det eneste avgjørende blir det vanskelig for norsk industri å henge med. La nordmenn fortsette å trampe på norske bærekraftige kumlokk.

Line Brekke Rasmussen er en av ambassadørene for kampanjen Norske Bærekrefter i regi av Norsk Industri. Debattinnlegget ble først publisert i Teknisk ukeblads månedsmagasin, 8/2021.