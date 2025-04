Norske bedrifter kan tjene på tydelige miljøkrav

Mange bedrifter er frustrert over offentlige innkjøp. En undersøkelse gjennomført av NHO viser at virksomheter opplever kravene som omfattende og at det er for lite dialog mellom innkjøpere og leverandører. Dagens Næringsliv har skrevet om dette, og daglig leder Erik Skaaden i Minibuss 24–7 beskriver anskaffelsesprosessen som «å levere en masteroppgave».

Også innkjøpere i offentlig sektor sliter. De sier de mangler både tid og kompetanse til å stille gode miljøkrav i anbud, samtidig som de møter stadig nye krav og stramme budsjetter. Jobben deres har kanskje aldri vært mer krevende.

Forenkling haster

Det er åpenbart behov for forenkling og standardisering. Vi nikker derfor samstemt til NHO-bedriftenes forslag om forenkling av anbudsprosessen. De vil også redusere mengden dokumentasjon og mener at offentlige oppdragsgivere må bygge intern kompetanse.

Kompetanseheving er bra. Samtidig er det urealistisk at alle kommuner og offentlige virksomheter skal stille med egne miljøspesialister for å manøvrere et omfattende regelverk i stadig endring. Her må det benyttes forenklende verktøy – og de finnes.

Et grønt gap

For ti år siden innførte EU et direktiv om offentlig innkjøp. Målet med direktivet var å fremme bærekraft, med offentlige anskaffelser som verktøy. Ikke ulikt føringer fra vår egen regjering. Regelverket er imidlertid komplisert, og det tolkes ulikt i Norden. Blant annet har dagens direktiv nærmest gjort det umulig å stille krav om offisielle miljømerker som dokumentasjon av miljøprestasjon.

I dag opplever flere europeiske land et grønt «innkjøpsgap», som våre svenske naboer kaller det. Pris trumfer miljø, og selv om EU setter strenge krav til produksjon av varer og tjenester, har de ikke tilsvarende krav til offentlige anskaffelser.

Resultatet er at virksomhetene som faktisk produserer mer miljøvennlige produkter, kan tape konkurransen. Det er synd, for tenk hvilken slagkraft det kan være om man klarer å snu EU-landenes samlede innkjøp på svimlende 23.000 milliarder kroner i året over på mer miljøvennlige varer og tjenester.

Må gi næringslivet forutsigbarhet

Nå skal EUs innkjøpsdirektiv revideres, og vi har nylig gitt våre innspill til EU-kommisjonen: Offisielle miljømerker må kunne brukes som dokumentasjon på miljøprestasjon. Og regelverket må bli tydeligere, enklere og harmonisert i hele EU.

Når offentlige innkjøpere stiller standardiserte og likelydende krav, som krav om offisielle miljømerker, sikrer de seg de beste produktene på markedet uten å måtte være eksperter på klima og miljø selv. Samtidig sikrer det økt forutsigbarhet og et større marked for virksomheter som satser på mer miljøvennlig produksjon.