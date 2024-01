Kontrakten innebærer utvikling av helautomatiserte løsninger for alle de fire fergene fra og med 2027 og ut perioden, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

– Et nytt skritt mot automatisering

Til sammen er det 23 ulike funksjoner på fergene som skal automatiseres, og summen av disse funksjonene blir at de vil være selvkjørende.

Det skal i tillegg etableres et kontrollsenter på land, for overvåkning og mulighet til fjernstyring av fergene.

Avdelingsdirektør for ferger i Statens vegvesen Dag Hole (til høyre) og administrerande direktør Dagfinn Neteland i Fjord1. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen

– Dette er et nytt skritt i retning økt automatisering innen maritim sektor, og det ligger selvsagt høye forventninger og prestisje i en slik kontrakt, sier administrerende direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland.

– Her kan overføringsverdien med ny teknologi til andre deler av sjøfartsnæringen bli stor på sikt, sier han i meldingen.

Utvikling gjennom anbud

Avdelingsdirektør for ferger i Statens vegvesen, Dag Hole, forteller at Vegvesenet nok en gang bruker innkjøpmakt for å få til omstilling.

– Vi har tradisjon for å benytte vår rolle som innkjøper i milliardklassen til å akselerere utviklingen for å nå mål som er satt for transportsektoren. Tidligere har dette blant annet handlet om nullutslipp. Nå handler det om automatisert funksjoner, og nok en gang skjer det på ferjesambandet Lavik-Oppedal, sier Hole.

Fergedriften på E39 Lavik-Oppedal skal driftes med fire nye nullutslippsfartøy på 120 PBE. I tillegg til miljøaspektet i kontrakten, vil det og bli hyppigere frekvens på avgangene sammenlignet med dagens tilbud.