Avhør av mannskapet på Viking Sky lar vente på seg

Undersøkelsene på Viking Sky er kommet godt i gang, men avhørene av mannskapet som fortsatt er om bord, er ikke kommet i gang.

– Vi har hatt folk om bord i dag og sett gjennom en del materiale sammen med Sjøfartsdirektoratet og Statens havarikommisjon. Forhåpentlig kan vi starte med avhørene i morgen, men det må forberedes litt, sa politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB tidlig tirsdag ettermiddag.

Det er fortsatt ikke tatt stilling til hvor avhørene skal foretas, om det blir om bord i skipet eller på land, eller begge deler.

Rederiet som eier Viking Sky, håper at fartøyet kan seile igjen allerede tidlig i april. Skovly sier at det er snakk om at skipet først skal til Kristiansund for å få reparert skader på interiøret om bord.

Mandag besiktiget dykkere skroget uten å finne skader på verken skrog eller inntak for kjølevann.

Sjøfartsdirektoratet vil tirsdag fortsette sitt tilsyn sammen med klasseselskapet Lloyd's Register. De vil gå grundigere inn i dokumentasjon og få en oversikt over skader på skipet som må utbedres, opplyser direktoratet.

Elektronisk data

Det er blitt opplyst at et mannskap på noe over 70 holdes tilbake med tanke på undersøkelsene og avhørene som skal foretas.

– Vi vet ikke hvor mange vi kommer til å snakke med. Et avhør kan avstedkomme et nytt avhør, men det er ikke sikkert det blir så forferdelig mange, sier politiinspektøren.

I utgangspunktet er det først og fremst offiserer fra broen og de som arbeider i maskinrommet som er aktuelle å snakke med, men Skovly sier at det er veldig mye som dokumenteres elektronisk, og at det naturlig nok vil innvirke på etterforskningen.

Flere havarikommisjoner

Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse etter hendelsen. USA og Storbritannia har meldt seg som berørte stater og deltar i undersøkelsen med sine respektive havarikommisjoner.

Kommisjonen skal snakke med mannskapet og undersøke maskinene og resten av skipet for å finne ut hva som var årsaken til motorhavariet. De skal også se nærmere på selve redningsaksjonen og hva man kan lære av den.

– Vi skal også undersøke hva som ligger til grunn for avgjørelsen om å seile ut i det været de gjorde, sier havariinspektør Elisabeth Juel til NRK.