Autocar: Aston Martin dropper Rapide E

Aston Martins første elbil, modellen Rapide E, kommer ikke i produksjon. Dette ifølge det britiske motormagasinet Autocar.

Ikke at denne bilen på noe som helst vis var tenkt å være en folkebil. Aston Martin planla en produksjon på 155 eksemplarer, til en ikke oppgitt pris.

Aston Martin Rapide E Ombygget Aston Martin Rapide S, ment produsert i 155 eksemplarer. Batteri: 65 kWh, 800 V

Type: 18650-basert, væskekjølt

Rekkevidde: Min. 321 km WLTP Motor: 2 stk, begge på bakhjul.

Effekt: Inntil 601 hk, 960 Nm

0-96,5 km/t: under 4 sekunder. Pris: ikke oppgitt, trolig svært høy

Den britiske sportsbilprodusenten presenterte planene høsten 2018. Rapide E skulle være utviklet i samarbeid med Williams Advanced Engineering, være utstyrt med et 65 kilowattimers batteri og en rekkevidde på minst 321 kilometer. Den skulle være utstyrt med to motorer; en til hvert bakhjul.

Rapide E skulle være en konvertering av den tolvsylindrede bensinbilen Rapide S, og var dermed ikke utviklet som elbil fra bunnen av.

Gjort om til forskningsprosjekt

I pressemeldingen fra 2018 skrev Aston Martin at de første kundene ville få sine elbiler i fjerde kvartal 2019. Nå hevder Autocar at de har en kilde nær Aston Marin som sier at Rapide E er gjort om til et forskningsprosjekt internt, og at de ikke har noen intensjon om å produsere bilen til kunder.

Autocars kilde sier angivelig ikke noe om hvor mange som bestilte elbilen.

Bilprodusenten har ikke selv offentlig bekreftet at Rapide E ikke vil produseres.

Først vist i 2015

Bilen ble først vist som en konseptmodell i 2015. Spesifikasjonsmessig var ikke Rapide E spesielt imponerende selv da Aston kunngjorde at de hadde til hensikt å sette den i produksjon, og det kan hende at det har medvirket til at de har droppet planene om å produsere den, dersom dette faktisk er riktig.

Aston Martin har for øvrig varslet et «svært skuffende» årsresultat for 2019. De har ikke presentert noen andre elbiler, og lanserte i 2019 SUV-en DBX, som de håper skal puste nytt økonomisk liv i den tradisjonsrike bilprodusenten.