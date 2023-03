Australia pålegger industribedrifter å kutte utslipp

Nasjonalforsamlingen i Australia vedtok torsdag en rekke nye lover som skal sikre at landet når målet om nullutslipp av klimagasser innen 2050.

En av lovene pålegger 215 større industribedrifter, som hver produserer over 100.000 tonn med klimagasser i året, å kutte utslippene med 4,9 prosent årlig.

Dersom bedriftene følger pålegget, håper myndighetene at det kan hindre utslipp av 200 millioner tonn CO 2 det neste tiåret.

– Det er første gang at reduksjon i drivhusgasser er skrevet inn i australsk lov, konstaterer professor Tommy Wiedmann ved University of New South Wales.