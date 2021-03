Attent har laget verdens første tannskanner for hjemmebruk

En fremtid hvor du ikke trenger å gå til tannlegen før du har behov for behandling. Dette er visjonen til oppstartsbedriften Attent.

Selskapet, som har baser i Kristiansand og Bergen, har utviklet en tannskanner du selv kan bruke hjemme, og som ved hjelp av kunstig intelligens finner ut om du trenger å besøke tannlegen, eller om du burde fokusere ekstra på et spesifikt område under tannstellet.

Det kan gi en besparelse i tidsbruk og utgifter. Og selv om selskapet har internasjonale ambisjoner, er det i Norge produktet deres skal testes ut først.

Rent praktisk har de utviklet en enhet som minner om en elektrisk tannbørste. Denne er utstyrt med utstyr for gjennomlysing – transilluminering – av tennene. På tuppen av enheten er det to folder med flere lysdioder, og over dette en kamerasensor.

Når tenner skannes, flytter man sensoren fra tann til tann. Det tas flere titalls bilder av hver tann. Disse lastes over til en smarttelefon eller et nettbrett, hvor appen velger ut det beste bildet, som så overføres til en skytjeneste.

Kunstig intelligens

Attent skal komme med flere tupper slik at hele familien skal kunne bruke enheten. Foto: Attent/EGGS Design

Her brukes kunstig intelligens som ved hjelp av maskinlæring har blitt trent opp til å identifisere hull, til å avgjøre om hull er i ferd med å utvikles eller allerede har oppstått.

Mer presist enn en vanlig røntgenundersøkelse skal det også være, ifølge Attent. Treffsikkerheten på å oppdage hull ligger på inntil 98 prosent, mot 94 prosent for røntgenbilder, hevder de.

Noe lignende finnes ikke for privatpersoner i dag, og tar produktet av betyr det at du ikke lenger trenger å dra til tannlegen for å gjøre undersøkelser i fremtiden. Det er tid og penger spart.

Innbakt i konseptet vil det også komme en type «Mitt Anbud» for tannlegetjenester. Tanken er at du skal kunne be om pristilbud på behandling fra flere tannleger.

Dette flytter på «maktbalansen». Når pasienten er utstyrt med en objektiv undersøkelse gjort på forhånd, vet hun hvilken behandling som må gjøres. Dermed er pasienten ikke prisgitt hver enkelt tannleges subjektive mening.

Eivind A. Norebø, daglig leder i Attent. Foto: Marius Valle

– Kan revolusjonere tannhelsen

Daglig leder Eivind Areklett Norebø i Attent mener at de har laget et produkt som kan revolusjonere tannhelsebransjen. Men intensjonen er ikke å undergrave tannlegenes forretning. Tanken er at tannlegene skal få bedre lønnsomhet.

En tannlege kan ha over 1000 pasienter på sin kundeliste. Om tiden som i dag brukes til undersøkelser heller kan brukes til behandling, betyr det større inntektspotensial for tannlegen. I områder hvor det er underskudd på tannleger vil det være mulig å nå enda flere pasienter, hevder selskapet.

På eiersiden har Attent blant andre tannlegekjeden Alero, mens andre store tannlegekjeder i disse dager også snuser på investeringer. I første fase er planen å selge produktet via tannlegene. På et senere tidspunkt kan det bli aktuelt å selge direkte til kundene.

Tannlegen kan for eksempel tilby en abonnementstjeneste. Du som kunde skanner tennene dine hjemme, og så sendes skanningene til tannlegen. Tannlegen kan så verifisere de funnene AI-systemet har gjort, slik at du skal være trygg på at det appen forteller deg faktisk stemmer.

Det blir dessuten enklere for tannlegen å sette av tid. Når hun vet at du har hull, og hvor det er, er det enkelt å planlegge hvor mye tid som skal brukes.

– Kan ha stor samfunnsnytte

Produktet kan også ha samfunnsnytte, tror Norebø. Han viser til at det for pleieinstitusjoner kan være vanskelig å oppfylle beboernes rettigheter til tannundersøkelser.

– Det kan være opprivende for pasienten som må ut av sine vante, trygge omgivelser. Det krever at man har med en pleier til tannlegen, og det tar tid. Alternativet er å få de samme som er med pasienten i det daglige til å gjøre undersøkelsen, og det kan gjøres med større hyppighet, sier han.

I den andre enden ser bedriften for seg å effektivisere tannhelsetjenesten for barn og unge. Når barneskolebarn skal til skoletannlegen for undersøkelse krever det vanligvis at en forelder følger barnet. Da må man kanskje ta fri fra jobben.

– Foreldrene kunne heller gjort dette hjemmefra. Da sørger man for at det bare er de som faktisk trenger behandling som reiser til tannlegen, sier Norebø.

Han legger til at Attent ikke foreslår at man skal slutte å gå til tannlegen, men heller peker på at det er et effektiviseringspotensial her.

Norebø mener det er bedre utnyttelse av skattepengene at undersøkelse av barn, unge og pleietrengende gjøres hjemme på badet eller på institusjonen på under to minutter.

For eksempel budsjetterer tannhelsetjenesten i Vestland fylkeskommune med 258 millioner kroner netto driftsutgifter til pasientbehandling i 2021.

Nøyaktig hvor stor andel av dette som går til undersøkelser kan ikke Fylkestannlegen i Vestland svare oss på.

Ifølge Norebø vet Attent at rundt 80 prosent av tannlegebesøk hos skoletannlegen ender uten behandling, uten at det betyr at skoletannhelsetjenesten kan kutte 80 prosent av kostnadene i budsjettet.

Bildene sendes fra Attent til en app som velger beste bilder og deretter laster dem opp til en skytjeneste hvor kunstig intelligens identifiserer eventuelle hull eller begynnende hull. Foto: Attent/EGGS Design

Stort potensial verden over

Det norske markedet og mulighetene her er bare en liten del av det Attent prøver å få til. I andre land er det større muligheter. Norebø viser til markeder hvor tannbehandling inngår som en del av helseforsikringen, som i USA.

Det kan for eksempel være at forsikringsselskapene vil tilby lavere premie dersom forsikringstakeren gjennomfører tannskanning jevnlig. En objektiv skanning kan også redusere faren for overbehandling.

I bistandsarbeid kan produktet også være nyttig. Potensialet er å kunne stille diagnoser på store mengder mennesker på kort tid. Det gir mulighet til å bruke bistandsmidler til å behandle fremfor å diagnostisere.

Massemarkedet er imidlertid forbrukere i industriland hvor smarttelefonandelen er høy. Det vil si Vest-Europa, USA og Japan, hvor de fleste har smarttelefon og betalingsviljen er stor for tjenester for egendiagnose og personlig pleie.

Da er markedet en milliard mennesker, og målet er å selge omtrent en million Attent-enheter i året. Hvordan det skal prises er litt usikkert akkurat nå, men tanken er at forbrukeren skal kunne regne det hjem i form av lavere behandlingskostnader og spart tid, og at hele familien skal kunne bruke den.

Mange aktører involvert

Bak produktet står et lag av ulike aktører.

EGGS Design står bak industridesign, app-design, visuell identitet og helhetlig brukeropplevelse. Elektronikken er utviklet av Embida i Trondheim. Shortcut, som blant annet har jobbet med Vipps-appen og flere bankapper står for apputviklingen.

AI-delen er utviklet av Trollhetta, hvor professor Ketil Bø har stått for maskinlæringsbiten. Selve sensoren inneholder avansert optikk, som er utviklet av Gudmund Slettemoen i Conoptica.

Krav til datasikkerhet og personvern ivaretas av Transcendent Group

Attent skal brukes hjemme. Foto: Attent/EGGS Design

Underveis har Attent utviklet 34 prototyper, og over 100 ulike tupper som skal inn i munnen for selve gjennomlysingen. Målet er at sluttproduktet skal produseres i Norge så lenge som mulig.

– Klarer norske aktører å være konkurransedyktige ser vi det som en fordel at vi i størst mulig grad benytter norske leverandører, sier Norebø.

Norebø sier at Attent har planer om å videreutvikle produktet med flere funksjoner. For eksempel skal det kunne se på tannstilling og munnhulen generelt senere, men de ønsker å komme ut på markedet nå, og ikke vente til absolutt alle muligheter er ferdig utviklet.

Produktet skal testes ut av kunder hos Alero i nær fremtid. Etter dette er planen at Attent skal være klart for salg i august.

De ser også for seg å videreutvikle produktet til veterinærbruk, for tannundersøkelser på dyr. Dette vil kunne forenkle tannundersøkelser, da for eksempel hunder gjerne må legges i narkose for grundig tannundersøkelse.

Dette vil kreve at Attent utvikles i en mer robust versjon tilpasset ulike dyr. Det vil tross alt være forskjellige krav til en enhet som skal brukes til å undersøke tennene til en hest enn til en som skal brukes på hunder.