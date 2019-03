Atomreaktoren på Kjeller kan bli permanent stengt.

Det er oppdager alvorlige korrosjons-skader på den over 50 år gamle Jeep2-reaktoren på Kjeller. Feilene ble oppdaget i forbindelse med en sikkerhetsgjenomgang, der reaktoren har vært tømt for både atombrensel og tungtvann. Administrerende direktør, Nils Morten Huseby, i Institutt for Energiteknikk (IFE), som driver reaktoren, sier instituttet nå vurderer å stenge den permanent.

– Ja, det er en av de tingene vi nå må vurdere, sier han til Teknisk Ukeblad.

– Alvorlige skader

Jeep 2-reaktoren har vært i drift siden 1967 og har de siste tjue år blitt brukt til grunnforskning i fysikk. Blant annet har reaktoren vært sentral i instituttets hydrogen-forskning, der man har drevet forskning på nanopartikler og materialegenskaper. I tillegg har reaktoren bidratt med produksjon av radioisotoper som blir brukt i kreftdiagnostikk. Huseby vil ikke gå i detalj om hvor omfattende skadene på reaktoren er, men sier det er «alvorlig».

– Det er sikkerhetskritiske komponenter som er skadet, og det vil være en kostbar og tidkrevende prosess å gjennomføre en reparasjon. Hvor kostabar og tidkrevende vet vi ikke enda. Det er hva vi utreder nå, sier han.

– Kan det være aktuelt å stenge reaktoren permanent?

– Det er et mulig utfall. Det er hva vi skal ta stilling til på styremøtet den 25. april, sier han.

Reaktoren er ikke i en slik stand nå at vi kan starte den opp igjen. Nils Morten Hysby, administrerende direktør i IFE.

Dersom reaktoren skulle bli stengt, vil IFE på kort tid ha mistet begge de to atomreaktorene som instituttet inntil nylig opererte. Det er mindre enn ett år siden det samme IFE-styret besluttet å permanent stenge forskningsreaktoren i Halden, den såkalte Haldenreaktoren. Da var det dårlige markedsutsikter, kombinert med feil ved en sikkerhetsventil og kostnadene ved å oppgradere sikkerhetssystemene, som gjorde at instituttet valgte å stenge reaktoren. Haldenreaktoren var imidlertid ti år eldre, og langt større enn Jeep2.

Ingen på IFE var heller forberedt på at de ville finne så alvorlige skader på reaktoren på Kjeller nå.

– Nei, det var vi ikke, innrømmer Huseby.

Etter at Haldenreaktoren i fjor ble permanent stengt, har Jeep 2 på Kjeller, her til venstre i bildet, vært Norges eneste atomreaktor. Nå kan også den bli nedlagt. Bilde: Einar Madsen / IFE

– Reaktoren er ikke i en slik stand nå at vi kan starte den opp igjen, og vi undersøker hva som må til for å reparere den, sier han.

Ikke avhengig av reaktoren

Kan du si noe mer om hvilke komponenter som er skadet?

Fakta: Dette er Jeep 2 2 MW forskningsreaktor lokalisert på Kjeller utenfor Oslo. Bruker tungtvann som moderator.

Reaktoren opereres ved atmosfærisk trykk og en temperatur på bare 55 grader celsius.

Bygd og driftet av Institutt for Energiteknikk, tidligere institutt for atomenergi.

Vært i drift siden 1967.

Brukes til grunnforskning og forskning på materialer.

– Det er en rekke komponenter tilknyttet viktige sikkerhetsfunksjoner på reaktoren. Hvor omfattende det er, er en del av det vi nå utreder. Når vi finner korrosjon som dette, må vi finne ut hva det betyr for andre komponenter i reaktoren også. Så vi kan ikke gi noe fullstendig bilde av hvor omfattende skadene er nå. Det er hva vi utreder. Vi har heller ikke et fullstendig bilde av årsaksforholdene. Det eneste vi kan si med sikkerhet, er at vi ikke kan starte reaktoren før den er reparert, forklarer Husby.

Anleggene tilknyttet JEEP II reaktoren på Kjeller ble i 2016 anerkjent som nasjonal infrastruktur for nøytronforskning gjennom etableringen av forskningssenteret NcNeutron, og er internasjonalt anerkjent for solid kompetanse og en rekke banebrytende resultater. Husby sier instituttet likevel skal kunne klare seg uten reaktoren.

– Vi synes selvfølgelig dette er leit. Det er investert mange penger i en topp moderne instrumentpakke som skulle stå klar til bruk i 2020. Likevel, i det store bildet er ikke reaktoren avgjørende for oss. Vi har en rekke forskningsaktiviteter som ikke er avhengig av reaktoren. Den vil være et savn, men IFE vil fortsatt drive med nukleær forskning dersom reaktoren ikke er tilgjengelig, sier Huseby.

– Og vi driver med mye annen forskning også, som ikke er avhengig av reaktoren i det hele tatt. Så dette er en del av det vi ser på; hva vil konsekvensene være om vi må stenge reaktoren, sier han.

Huseby understreker at det ikke er gjort noen permitteringer og at det fortsatt kan være aktuelt å reparere reaktoren, dersom det skulle vise seg å være mulig.