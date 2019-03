Norsk kjernekraft-gründer på Forbes liste: – På tide at Norge får øynene opp

Eirik Eide Pettersen (28) fra Bergen har havnet på Forbes prestisjefylte liste «30 under 30», for sitt arbeid med å utvikle en mer bærekraftig kjernekraftreaktor.

Listen fremhever hvert år personer under 30 år som utmerker seg innenfor ulike kategorier, fra kunst og sport til forskning. Pettersen er imidlertid mer komfortabel med å fremheve selskapet han jobber i enn seg selv.

– Vi er et oppstartsselskap som prøver å takle en av de største utfordringene verden står overfor. Vi har stor risiko, men vil samtidig ha enorm innvirkning hvis vi får det til, og Forbes mener vi har gjort det ganske bra til nå, sier han.

Forbes Magazine beskriver de utvalgte 30 som noen av de mest dristige innovatørene i Europa dette året.

– Det er fortsatt litt uvirkelig at jeg er med på den listen. Det er et veldig godt selskap å være i, sier Petterson.

Kjernekraft i motbakke: Taper kampen mot billigere naturgass og subsidiert sol- og vindkraft (TU Ekstra)

Brygget øl og løste verdensproblemer

Ideen bak oppstartselskapet Seaborg ble ifølge Petterson klekket ut av en gjeng fysikere ved Danmarks Tekniske Universitet som likte å møtes på fritiden og brygge øl sammen.

– De kom frem til at kjernekraft er den beste mulige løsningen for å kunne tilby miljøvennlig elektrisitet til de over en milliard menneskene i verden som lever uten. For å klare det må vi utvikle nye typer atomkraft som kan konkurrere med kull og gass, uten at det går på bekostning av sikkerheten.

Illustrasjon av reaktorkjernen som Eirik Eide Pettersen og Seaborg Technologies utvikler. Illustrasjon: Seaborg Technologies

Selskapet startet opp i 2015 og Petterson ble invitert inn av sin veileder ved universitetet, og den gang Seaborg-direktør, da han jobbet med sin mastergrad i bruken av thorium i kjernekraftreaktorer. I 2017 begynte han i Seaborg som andre person i selskapet.

Nå er de 16 ansatte, og har fått med seg spesialister fra USA, Storbritannia og Sør-Afrika med på laget.

Ser fremvoksende atomkraft-generasjon

Løsningen gründerne jobber med er et kjernekraftverk som tar i bruk flytende salt- og thoriumreaktorer.

– Disse ble først testet i USA på 60-tallet. Deretter døde interessen så å si ut, før noen i 2000 fant og digitaliserte gamle rapporter om denne type reaktorer. Interessen har bygget seg opp siden, og vi er langt i fra de eneste som jobber med denne teknologien, sier Pettersen.

Gründerne tilfører imidlertid en del nyvinninger til konseptet. Siden oppstarten har de fått flere patenter, blant annet på reaktorens moderator, som selskapet fikk 500.000 danske kroner til å utvikle av Innovationsfonden i Danmark.

Pettersen ser en fremvoksende generasjon over hele verden som satser stort på kjernekraft.

– Det er på tide at Norge får øynene opp og blir en del av verdikjeden, sier han.

En atomavfallsbrenner

Seaborgs løsning er å bygge en reaktorkjerne som fungerer som en termisk atomavfallsbrenner. Den bygger på en såkalt flytende salt reaktor, og kan brenne eksisterende avfall fra atomkraftverk.

Slik fungerer den:

En utfordring med denne teknologien er at den ennå ikke er demonstrert, og det kreves store investeringer før Seaborg kommer på markedet med en ferdig utviklet reaktor.

Ifølge Petterson har finansieringen gått «ganske bra» til nå, og planen er å starte byggingen av en pilotreaktor i midten av 2020. Dette blir en 100 megawatts reaktor.

Etter noen års testing er ambisjonen å være klar til å selge produktet innen 2030.