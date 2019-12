Astronauter romvandrer for å reparere stråledetektor til to milliarder dollar

Astronauter romvandret på utsiden av den internasjonale romstasjonen for å installere nye pumper på en kosmisk stråledetektor til to milliarder dollar.

Mandagens romvandring var den tredje på nesten tre uker for italieneren Luca Parmitano og amerikaneren Andrew Morgan.

Dette er slutten på det årelange arbeidet for å reparere det alfamagnetiske spektrometeret.

Kan forlenge brukstiden på romstasjonen

Astronautene måtte feste fire nye pumper på spektrometeret som ikke fungerer uten riktig kjøling. Detektoren som koster to milliarder dollar har jaktet på antimaterie og mørk materie i åtte og et halvt år lenger enn forventet.

Hvis pumpene holder kan brukstiden til hele romstasjonen øke med fem til ti år.

Denne rekken med romvandringer er de mest utfordrende siden oppdragene på romteleskopet Hubble og er like vanskelige å utføre som hjertekirurgi.

– Det var aldri meningen at instrumentet skulle bli reparert på denne måten, opplyser NASA.

Astronautene gjennomførte romvandringen på seks timer kortere enn forventet. En siste romvandring må gjøres for å sjekke at pumpene fungerer som de skal, men datoen for denne er enda ikke satt.