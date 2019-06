Askøy-beboere kjøper egne anlegg: Slik kan du rense vannet selv

De aller fleste store byer i Norge har kontroll på vannkvaliteten. Men ikke over alt. Mindre kommuner kan ha utfordringer, både med kilden, investeringer i renseteknologi og med kompetansen.

Men de som vil sikre seg på egen hånd kan gjøre det. Det er verken dyrt eller vanskelig å montere din egen hygieniske barriere for å sikre at drikkevannet er rent nok, om vannverket skulle svikte.

Mer enn ti selskaper selger og monterer vannrenseanlegg i Norge. De fleste baserer seg på å drepe bakterier og virus med intenst UV-lys. I praksis en lampe som lyser inn i varmen og som lynraskt bryter med DNA i mikroorganismene.

Roald Pettersen i selskapet Vannbehandling på Rygge har holdt på med vannledning i 35 år og sett hvordan feltet har utviklet seg.

– Vi har faktisk solgt en del anlegg til Askøy nå hvor folk vil sikre sin egen vannforsyning. Nå har vannverket der borte brukt mye klor for å få has på bakterier og virus, og det setter også smak på vannet. Anlegg som tar en husstand eller en hytte fjerner både partikler, lukt og biologisk forurensning. Prisen på et slikt ligger på rundt 15.000 kroner og eventuell montering.

Stort tilbud

– For at UV-rensingen skal være mest mulig effektiv trenger vi et mekanisk filter som fjerner partikler ned til 5 mikron. Blir partiklene større enn det, kan bakterier og virus som er inne i dem overleve lysbehandlingen. Vannet sendes videre til et karbonfilter hvor kjemikalier som klor absorberes. Helt til slutt blir vannet UV-behandlet, sier Pettersen.

Et slikt filter kan håndtere en vannstrøm på 45 liter i minuttet. UV-lampen leverer en energi på mer enn 40 mJoule og det sikrer at mikroorganismene dør.

Drikkevannsforskriften

Enkelt: Et enkelt anlegg til en bolig eller hytte består av et partikkelfiler, et kullfiler og et rør i rustfritt stål. Her strømmer vannet forbi et kvartsglassvindu hvor en en 40 watts UV lyskilde belyser vannet og dreper mikroorgansimene. Foto: Vannbehandling

Det er ikke noe lovverk som hindrer folk å drikke sitt eget sølevann, men straks man skal dele en vannkilde med andre må man følge den nye drikkevannsforskriften. Da må du sørge for at vannet har en god nok kvalitet.

Pettersen driver vedlikehold på et vannforsyningsanlegg som forsyner mer enn hundre hytter med vann.

– Jeg tror langt flere enn de som har drikkevannsbehandling i dag, burde ha det. For 20 år siden trodde bransjen at dette ville bli mye større enn det det har blitt. Det at vi har så godt drikkevann gjelder ikke over alt.

Slik dreper UV UV, eller ultrafiolett lys, er en type høyfrekvent lys øyet ikke kan se. Det har en bølgelengde fra 10 til 400 Nm, altså opp til området like under det synlige og helt ned mor røntgenområdet. Som slutter ved 10 nm. Det underspekteret av UV som gjør huden brun er frekvensene vi kaller UVA. Det ligger nærmest det synlige lyset. UVB er det mindre av fordi det bremses mer av ozonlaget, men de strålene bidrar mest til at vi blir brent. Den delen av spekteret som dreper bakterier og virus er UVC fra 100-280 nm. Det forekommer ikke naturlig fordi disse frekvensene filtreres bort i ozonlaget. Det er nok en viktig årsak til at slike organismer ikke har utviklet nor forsvar mot frekvensene. I vann som har gått gjennom en effektiv UVC-bestråling er 99,9 prosent av bakterier, virus og parasitter drept gjennom at cellene er så ødelagt at de ikke menger kan vokse. Det er viktig at vannet er rent slik at alle mikroorganismene blir belyst.

UV-bestråling er nok den mest effektive måten å behandle drikkevann på, men det er også mulig å bruke klor og ozonbehandling for å drepe bakterier og virus. Begge metodene har god virkning, men er ikke like effektive mot enkelte parasitter som UV.

Krever vedlikehold

Et hjemmeanlegg er svært enkelt i bruk, men krever at man skifter filtrene. Hvor ofte avhenger av hvor mye forurensing det er snakk om, men normalt hver 8. måned. I tillegg må man sørge for å gjøre rent kvartsglasset som leder lyset fra UV-lampa inn i vannstrømmen.

– Vanligvis er det nok å tørke av det, men er glasset misfarget av metaller i vannet kan det trengs kjemisk rensing for å fjerne fargen, sier Pettersen.

Nødkloranlegg er aktuelt

– Vi har fått en god del forespørsler fra både private og til kommuner som vil sikre drikkevannsforsyningen, sier daglig leder i Unik filtersystem Arne-Johnny Boge.

Filtrering og UV-behandling er ganske rimelig for private, men til kommuner er det snakk om større anlegg. Nå er dessuten såkalte nødkloranlegg aktuelle, ifølge Boge.

– De kan være stasjonære eller fastmontert, og beregnet på å sette til klor om det skulle oppstå en situasjon med oppblomstring av bakterier og virus. I større anlegg er også ozon mye brukt til rensing og for å fjerne misfarging av vannet. Gassen virker også fellende på mangan som kan fanges opp i filtrene, men her snakker vi om anlegg i millionklassen, sier Boge.