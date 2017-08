Arbeidet med den 50 mil lange sjøkabelen har startet

Leggingen av sjøkabel mellom Norge og Tyskland startet tirsdag 1. august. De første meterne av en over 50 mil lang sjøkabel er lagt på sjøbunnen i Vollesfjorden i Vest-Agder.

Kabelen skal knytte det norske og tyske strømnettet sammen. Hele strømforbindelsen blir på 623 kilometer. Av dette er 516 kilometer sjøkabel.

I løpet av ti dager legges den første delen på 124 kilometer fra Vollesfjorden ved Flekkefjord til dansk sektor av Nordsjøen.

Nordlink

– Dette er et prosjekt som vi har jobbet med i flere år, og det er veldig flott å komme i gang med selve kabelleggingen. Nå er kabelen trukket i land gjennom en mikrotunnel fra fjordbunnen og kabelskipet har startet på veien ut mot åpent hav, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Det er kabelskipet Nexans Skagerrak, et av verdens største spesialbygde kabelleggingsskip, som legger kabelen, som veier rundt 50 kilo per meter. Offshorefartøyet Polar King graver så kabelen om lag en meter ned i havbunnen, for at den skal beskyttes.

Kabelen har fått navnet Nordlink og vil bli den sjette kabelen fra Norge til utlandet, i tillegg til strømforbindelser over land.

Kabelen er en del av den tyske omleggingen til fornybar energi. Den vil også bidra til å gi Norge sikrere strømforsyning i perioder med lite vann i magasinene til norske vannkraftverk.

Forbedrer forsyningssikkerheten i Bergen: Her legges verdens lengste og dypeste PEX-sjøkabel

1400 MW

Kraftforbindelsen mellom Norge og Tyskland er Nexans hittil største kontrakt på undersjøiske kraftkabler, med tanke på lengde og verdi, opplyser selskapet.

Nexans skal designe, produsere og installere 525 kV HVDC-sjøkabler med en samlet lengde på mer enn 700 km. Kontraktsverdien er på cirka 500 millioner euro. Prosjektet skal stå ferdig i 2019.

NordLink prosjektet vil gi en kapasitet på 1400 MW, og er et samarbeid mellom Statnett, TenneT og den tyske investeringsbanken KfW.