Apple får patent på automatisk tonede bilvinduer

De siste årene har det blitt skrevet mye om Apples bilplaner, og det de kaller «Project Titan» – som blant annet handler om autonome biler. Men det ser ut til at i tillegg til å utvikle selvkjørende teknologi, holder ingeniørene også på med andre bilrelaterte utfordringer.

Flytende krystaller fikser toning

Det er i to nye patenter det framgår at Apple har mange strenger å spille på. Begge er godkjent av US Patent Office og handler om automatisk toning av vinduer.

Den første patentet handler om å bruke flytende krystaller. Ved å modulere disse kan ønsket toning av vinduene oppnås. Tanken er at en rute kan ha flere lag med krystaller, som hver for seg blokkerer et bestemt bølgelengdeområde (infrarødt, synlig lys eller ultrafiolett) – noe som betyr at man får ønsket effekt.

Det andre patentet, som ser ut til å avhenge av det første, gjelder et system som dynamisk justerer toningen på vinduene. Dette får hjelp av bilens sensorer, og sammen med GPS blir det bestemt hvordan den skal agere. Et eksempel kan være at det alltid skal blokkere UV-lys, men bare blokkere infrarødt lys avhengig av utetemperaturen – og synlig lys bare når man ønsker.

Kontrollerbar ved hjelp av Siri

Andre eksempler på bruksområder er at systemet «sverter» alle vinduer når bilen står. Dette slik at ikke noe lys kommer inn og varmer opp kabinen – men også slik at potensielle tyver ikke kan se hva som er i bilen.

Selv om Apple har fått patent på sin teknologi, er de ikke de første som har systemer for å farge glass. For et par år siden lanserte Mercedes sin Magic Sky Control, der brukerne kunne kontrollere hvor gjennomsiktig panoramaglassaket skulle være.

Artikkelen ble først publisert av NyTeknik.