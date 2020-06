Åpner to områder for havvind i Norge

Utsira nord ligger vest for Utsira og Haugalandet, og egner seg for flytende vindkraft, som er den teknologien Norge ligger fremst på.

Området Utsira nord ligger nært land er egnet for både demonstrasjonsprosjekt og større prosjekt, ifølge Olje- og energidepartementet. De mener at størrelsen (1010 kvadratkilometer) gjør det mulig å tilpasse seg andre interesser.

Sørlige Nordsjø II grenser mot dansk økonomisk sone sørøst i Nordsjøen, noe som gjør området aktuelt for direkte eksport av kraft, ifølge OED. Området er på hele 2591 kvadratkilometer og er egnet for bunnfast vindkraft, men det er også mulig med flytende vindkraft, ifølge departementet.

Områdene åpnes fra 1. januar 2021.

Nei til Hammerfest, interesse for Helgeland

Utsira Nord er egnet for flytende havvind, mens Sørlige Nordsjø er best egnet for bunnfaste møller.

Samlet legger områdene til rette for 4.500 MW med vindkraft. Det skal gjøre det mulig å produsere kraft tilsvarende forbruket til over en million husstander, ifølge OED.

De skriver i pressemeldingen at de også vil se nærmere på et område utenfor Helgeland, slik at det kan åpnes områder der i neste åpningsprosess. Det har vært et ønske fra flere næringslivsaktører i Nordland, skriver olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

Regjeringen foreslo i høringen også å åpne området Sandskallen-Sørøya Nord utenfor Hammerfest, men dette blir ikke åpnet.

– Jeg har merket meg den store motstanden mot å åpne Sandskallen-Sørøya Nord, blant annet fra fiskeriorganisasjonene. Fiskeriene er en viktig næring med en aktiv bruk av havområdene våre, og jeg har lagt stor vekt på deres syn, skriver Bru.

Vil ha kraftskatteregime til havs

Rederiforbundet er svært glade for denne nyheten:

Administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund. Viking Energy (PSV) og KL Sandefjord (AHTS) i bakgrunnen. Foto: Tore Stensvold

– Vi har stor tro på at havvind kan sørge for at Norge får flere ben å stå på, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Han mener neste steg må være å lage et nytt kraftskatteregime til havs:

– Vi må bort fra direkte Enova-støtte, og over til generelle rammebetingelser. Både vannkraft og olje har egne skatteregler, det må også havvind få, så betingelsene er tydelige for dem som skal investere.

Norske skip jobber med havvind i utlandet

Norske maritime selskaper leverer allerede tjenester til havvind i en rekke land, blant annet Nederland, Danmark, Tyskland, UK og Taiwan.

– Derfor vet vi at den maritime kompetansen på havet vil være viktig, og at Norge har en unik kompetanse å bidra med, sier Solberg.

– Når norske aktører allerede er inne i prosjekter over hele verden, trenger man da et hjemmemarked?

– Ja. All erfaring fra oljeindustrien tilsier at hjemmemarked er viktig for å utvikle nye tjenester og løsninger. Det har gjort oss verdensledende på oljeteknologi, og det kan vi også bli innen havvind, sier Harald Solberg.