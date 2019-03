AP-landsmøtet kan vedta vern mot oljeutvinning i Nord-Norge

213 av 300 delegater på Arbeiderpartiets landsmøte i april ligger an til å stemme imot kompromisset om oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det viser en opptelling VG har gjort, etter at 10 av fylkeslagene har vedtatt enten varig vern av hele området eller sagt nei til konsekvensutredning. Opptellingen baserer seg på at delegatene fra de ti fylkene stemmer i tråd med vedtakene.

APs landsmøte: Nytt slag om oljeaktivitet i nord

Kompromisset

I 2017 gikk partiet inn for å verne mesteparten av Lofoten, Vesterålen og Senja, men åpne for konsekvensutredning av området kalt Nordland 6 sør for Lofoten og utsette beslutningen om områdene Nordland 7 og Troms 2.

Bare fylkeslagene i Telemark, Agder, Rogaland, Vestland og Finnmark står fast på kompromisset fra 2017. De har til sammen 86 delegater på landsmøtet.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har så langt mandag ikke vært tilgjengelig for å kommentere vedtakene på fylkesårsmøtene.

Advarte mot endring

I helgen advarte Fellesforbundets leder Jørn Eggum, som talte på årsmøtet i Trøndelag Ap, sterkt mot å endre kompromisset.

– Etter min mening kan Arbeiderpartiet aldri gå inn for å legge ned arbeidsplasser og bygge ned industri. Å ta vare på ressurser både på land og i havet kjennetegner norsk arbeiderbevegelse. La oss ikke skape unødvendig usikkerhet om Arbeiderpartiets oljepolitikk, sa Eggum.

Til tross for advarslene, vedtok Trøndelag Ap et nei til konsekvensutredning.