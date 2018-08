Ny oljeminister vil ikke avvise oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen

Freiberg har tidligere vært ordfører i Hadsel kommune i Vesterålen og har markert seg som en tilhenger av oljevirksomhet i nord.

– Denne perioden kommer det ikke til å bli konsekvensutredning, for det er avklart, konstaterer han med henvisning til regjeringsplattformen. Der fikk Venstre gjennomslag for å frede områdene Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Men jeg tror Nordland VI og VII, altså Lofoten og Vesterålen, kommer til å være et tema i framtiden. Den debatten er ikke over, lover han.

Klimaskeptiker?

Freiberg har sittet ett år på Stortinget, men har tidligere vært statssekretær i departementet han nå skal styre over. Fredag fikk han overrakt nøkkelen til sitt nye kontor av avtroppende olje- og energiminister Terje Søviknes, i nærvær av journalister og fotografer.

Da ble Freiberg også konfrontert med uttalelser han har gitt tidligere, som at han skal ha vist til motstandere av oljeutvinning i Vesterålen og Senja som klimaromantikere, og at han er usikker på at klimaendringene er menneskeskapte. Nå sier han det slik:

– Det er menneskeskapte klimautfordringer som vi er nødt til å håndtere.

Råd: Vær opptatt av forskning

Sammen med lykkønskningene pekte Søviknes på hva han mente etterfølgeren bør være mest opptatt av, forskning og teknologiutvikling.

– Det er det som skal bringe oss framover, minnet han om, før han satte seg på flyet hjem til familien i Os og tilbake til jobben som ordfører.