Antatt ukrainsk drone på avveie styrtet i Kroatia

Det er meldt om et kraftig smell etter at dronen gikk i bakken, men det er ikke meldt om personskader, sier kroatiske myndigheter fredag. Det er antatt at den er kommet på avveie og har fløyet over 500 kilometer fra krigssonen i Ukraina.

I en uttalelse etter et møte i Kroatias sikkerhetsråd heter det at «et pilotløs militært luftfartøy» kom inn i kroatisk luftrom fra Ungarn. Det hadde en hastighet på 700 kilometer i timen og fløy i 1.300 meters høyde. Hendelsen skal granskes, og Nato vil bli varslet.

Eksperter sier til nettmagasinet The War Zone at det trolig er snakk om en Tu-141-drone som har fått problemer. Dronetypen, også kjent som Strizj (svale), ble bygget i Sovjetunionen, og Ukraina er det eneste landet man vet bruker den i dag.

– Det er en ganske stor gjenstand, så det er utrolig at ingen ble skadd, sier Zagrebs ordfører Tomislav Tomasevic.