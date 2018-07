Ammunisjon fra andre verdenskrig hindrer slukking av skogbrann utenfor Berlin

Udetonert ammunisjon fra andre verdenskrig skaper problemer for mannskapene som slukker en skogbrann utenfor Berlin.

Brannen i furuskogen er under kontroll, men mannskapene kan ikke rykke inn i området da det er fare for at gammel ammunisjon kan gå i lufta.

Meldinger om smell fra skogen kan tyde på at det allerede har vært eksplosjoner, skriver det tyske nyhetsbyrået DPA.

På skytefelt: Svenskene bruker jagerfly til å bombe brannområde

Brukte bombe i Sverige

Brannen oppsto i Fichtenwalde, 35 kilometer sørvest for Berlin.

Som resten av Europa har Berlin-regionen vært rammet av usedvanlig tørt og varmt vær i flere måneder.

Myndighetene sier at faren er stor for branner som kan løpe løpsk.

Også i Sverige har brannmannskapene som jobber med å slukke skogbrannen hatt lignende problemer, på Älvdalen skytefelt ved Trängslet. Også her finnes det mye grovkalibret og udetonert på bakken. Frykten for eksplosjoner hemmet framrykking på bakken.

På grunn av fare for eksplosjon på grunn av ammunisjon som oppbevares ved Älvdalens skytefelt, satte svenskene inn jagerfly av typen Jas 39 Gripen med bomber for å hindre at brannen sprer seg. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten/TT/NTB Scanpix

Her ble løsningen at et svensk JAS Gripen onsdag slapp en bombe for å blåse ut brannen på skytefeltet.

De første analysene av den uvanlige brannslukkingsmetoden tyder på at den var vellykket, heter det i en pressemelding fra luftforsvaret. Militær operasjonsleder Urban Molin sier at dette var et forsøk på å løse et helt spesielt problem i et vanskelig tilgjengelige område.

Bomben traff nøyaktig der den skulle, og det foreløpige resultatet er positivt, ble det meldt søndag.