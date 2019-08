Amerikanske flymyndigheter forbyr bærbar Apple-modell i fly

Amerikanske luftfartsmyndigheter har innført et forbud mot enkelte modeller av Apples bærbare datamaskin MacBook Pro fordi den har batterier som kan ta fyr.

USAs Federal Aviation Administration (FAA) opplyser om forbudet etter at Apple hadde tilbakekalt enkelte modeller av datamaskinen fordi batteriene kunne ta fyr, melder nyhetsbyrået Reuters.

– FAA er oppmerksom på tilbakekalte batterier som er brukt i noen Apple MacBook Pro-modeller og har varslet flyselskapene om dette, opplyser en talsmann for FAA.

Apple har ikke svart på nyhetsbyråets henvendelser i forbindelse med saken.

I juni opplyste Apple at selskapet ville tilbakekalle et begrenset antall 15-tommers MacBook Pro etter mistanke om at batteriene i datamaskinene kunne overopphetes. Dette dreide bare om maskiner som var solgt mellom september 2015 til februar 2017.