Amerikanske eksperter: Ser aktivitet ved Nord-Koreas atomanlegg

Det er oppdaget aktivitet ved Nord-Koreas største atomanlegg, melder den amerikanske ekspertgruppa Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Ekspertgruppa har sett på satellittbilder av atomanlegget i Yongbyon datert 12. april i år. Bildene viser fem jernbanevogner nær anleggets fasiliteter for anriking av uran, samt ved anleggets radiokjemiske laboratorium.

– Tidligere har disse spesialiserte jernbanevognene vært assosiert med flytting av radioaktivt materiale eller reprosessering av brukt brensel, skriver CSIS i en uttalelse.

– Foredler trolig radioaktivt materiale

Ifølge ekspertgruppa kan aktiviteten tyde på at nordkoreanerne igjen har begynt å foredle radioaktivt materiale til bombebrensel etter det mislykkede toppmøtet mellom USA-president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i februar.

Toppmøtet ble avbrutt brått og uten enighet mellom de to lederne. Siden da har Nord-Korea vært kjøligere til tanken på en diplomatisk løsning med USA, og Kim sa forrige uke at han kun var åpen for samtaler med Trump dersom Washington kom med «riktig holdning».

USA krever atomnedrustning fra nordkoreanernes side, mens Nord-Korea krever at USA letter på sanksjonene mot landet. Under toppmøtet i februar takket Trump nei til et avtaleforslag fra Kim som inkluderte et tilbud om å legge ned Yongbyon-anlegget.

Det ligger om lag 100 kilometer nord for hovedstaden Pyongyang, og var Nord-Koreas første atomreaktor og eneste kjente kilde til plutonium til landets atomvåpenprogram.

Anlegget antas på den annen side ikke å romme landets eneste fasiliteter for anriking av uran, og å stenge ned anlegget ville ikke umiddelbart betydd slutten på landets atomprogram.